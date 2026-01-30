Momentele care au pus-o în încurcătură pe Andra când mergea la socri: „E greu să spui cuiva că e bun, dar nu suficient”

Andra a revenit pe platoul „Românii au talent” odată cu startul celui de‑al 16‑lea sezon, iar statutul ei de jurat‑veteran continuă să o transforme într-un reper pentru oricine visează la o carieră muzicală. De-a lungul anilor, nu doar concurenții au căutat sfaturi de la ea, ci și apropiații familiei.

Printre cei mai insistenți s-au numărat chiar socrii săi, părinții lui Cătălin Măruță, care o rugau adesea să asculte copiii apropiaților lor atunci când mergea în vizită la Târgu Jiu, a povestit Andra pentru Libertatea

Artista mărturisește cu umor că astfel de momente au devenit aproape o tradiție. Oamenii veneau cu speranțe mari, iar ea încerca să fie cât mai diplomată, mai ales atunci când talentul nu era tocmai evident.

„Veneau prieteni de-ai lor și mă ruga mama- soacră sau tata-socru, Dumnezeu să-l ierte, că sunt niște prieteni și vor să le ascult copiii. Sigur îi ascultam, îi felicitam. Nu ai ce face în situațiile astea”, spune Andra, explicând că nu voia ca vreunul dintre ei să plece descurajat.

Puțini știu că artista ar putea oricând să predea muzică. Andra a studiat pedagogie muzicală în facultate, însă programul încărcat nu îi permite să se dedice unei cariere didactice. Deocamdată, se concentrează pe familie și pe proiectele artistice.

Chiar și așa, experiența acumulată în televiziune și în industria muzicală o transformă într-una dintre cele mai avizate voci atunci când vine vorba de evaluarea talentului, fie că se întâmplă pe scena celui mai urmărit show de divertisment din România, fie într-o sufragerie din Târgu Jiu, la rugămintea socrilor.

Noul sezon al show‑ului „Românii au talent” a venit și cu o surpriză pentru ea: prezența actriței Carmen Tănase în juriu. Andra mărturisește că a admirat-o dintotdeauna, iar emoțiile trăite de actriță în fața momentelor de pe scenă au impresionat-o profund.

„E greu să spui cuiva că e bun, dar nu suficient”

Cântăreața spune că, deși are 15 sezoane în spate, încă este surprinsă de nivelul concurenților, mulți dintre ei autodidacți care au învățat să cânte sau să danseze în pandemie, urmărind tutoriale online.

Andra mărturisește, pentru Libertatea, că departajarea devine complicată atunci când în fața ei se află oameni talentați, dar nu impecabili:

„Trebuie să existe o diferență între cei care primesc trei de DA și cei care primesc patru. E greu să spui cuiva că e bun, dar nu suficient”.