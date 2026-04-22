search
Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Situația Ucrainei pe front, cea mai favorabilă din ultimul an. Kievul încearcă să relanseze negocierile de pace

0
0
Publicat:

Situația Ucrainei pe câmpul de luptă este, în prezent, cea mai favorabilă din ultimul an, datorită utilizării eficiente a dronelor și a sistemelor de apărare aeriană, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, potrivit AFP.

Soldați ruși pe frontul din Ucraina FOTO EPA-EFE

Potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), armata rusă, care a invadat Ucraina în 2022, nu a înregistrat aproape niciun câștig teritorial în luna martie - o situație fără precedent în ultimii doi ani și jumătate, potrivit Agerpres.

„Poziția noastră pe câmpul de luptă este cea mai puternică, sau cea mai solidă, din ultimul an”, a declarat Sîbiga pentru mai multe instituții media, inclusiv AFP, după ce declarațiile au fost sub embargo până miercuri.

Ministrul  ucrainean a subliniat că avantajul numeric al Rusiei a fost redus semnificativ prin utilizarea dronelor, iar această evoluție permite Kievului să își consolideze poziția în eventualele negocieri. De asemenea, el a afirmat că armata ucraineană este în prezent capabilă să doboare „până la 90%” dintre dronele și rachetele rusești care vizează orașele ucrainene.

Experții pun dificultățile recente ale Rusiei pe seama succesului contraatacurilor locale ucrainene, superiorității Kievului în domeniul dronelor, dar și a problemelor de comunicare din rândul trupelor ruse. În ultimele luni, acestea au fost deconectate de la terminalele Starlink, care oferă acces la internet prin satelit; în paralel, Kremlinul încearcă să interzică complet aplicația de mesagerie Telegram.

Kievul încercă să dea un impuls negocierilor de pace

Ucraina a solicitat Turciei să găzduiască o întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul său rus, Vladimir Putin, într-un demers menit să relanseze negocierile de pace. „Suntem în favoarea unei întâlniri, pentru a da un nou impuls eforturilor de pace”, a declarat Sîbiga.

Acesta a precizat că solicitarea a fost adresată în mod specific Ankarei, dar Kievul este deschis și altor opțiuni: „Dacă o altă capitală, în afară de Moscova sau Minsk, organizează o astfel de întâlnire, vom merge”.

Eforturile diplomatice de a pune capăt conflictului, cel mai sângeros din Europa de la al Doilea Război Mondial, au ajuns însă într-un impas, în contextul în care atenția Statelor Unite, mediatoare între Kiev și Moscova, este absorbită de războiul din Orientul Mijlociu.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Popescu, declarații sincere despre divorț: „Până la moarte vom fi împreună”. De ce s-a ajuns, de fapt, la separare: „Vă zic cu mâna pe inimă”
image
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”

OK! Magazine

image
Destinul tragic al primei Miss România, mondena scandaloasă care a sfârșit otrăvită cu cianură și care s-a iubit cu Liviu Ciulei

Click! Pentru femei

image
Planeta Uranus tranzitează semnul zodiacal Gemeni. Începe revoluția minții, care ține 7 ani!

Click! Sănătate

image
Alzheimer: Această trăsătură de personalitate favorizează progresia rapidă a bolii