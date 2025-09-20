Compozitorul Brett James, câștigător al premiului Grammy, cunoscut mai ales ca unul dintre autorii piesei de succes din 2005 Jesus Take the Wheel, a murit într-un accident aviatic în Carolina de Nord.

James, în vârstă de 57 de ani, era una dintre cele trei persoane aflate la bordul unui avion monomotor Cirrus SR22T când acesta s-a prăbușit „în circumstanțe necunoscute într-o zonă împădurită”.

Toți cei trei pasageri au murit în accidentul care a avut loc în apropierea aeroportului Macon County, au declarat autoritățile. Datele de urmărire a zborului arată că avionul a decolat de pe un aeroport din Nashville, scrie BBC.

James a câștigat un premiu Grammy pentru cea mai bună melodie country pentru Jesus, Take the Wheel, înregistrată de Carrie Underwood. Reacționând la veste, Underwood a calificat moartea lui James drept „pur și simplu de neînțeles”.

Melodia, care a primit și o nominalizare la categoria „Melodia anului”, a devenit un hit definitoriu pentru carierele amândurora.

„Brett era întruchiparea cool-ului”, a spus Underwood. „Melodiile mele preferate dintre cele pe care le-am cântat împreună sunt cele pe care el sau noi le-am scris despre Iisus, pentru că gândurile și sentimentele din spatele lor sunt atât de sincere și pure. Nu voi mai cânta niciodată o singură notă din ele fără să mă gândesc la el. Moartea lui Brett lasă un gol în noi toți, care mă tem că nu va dispărea niciodată.”

James a compus, de asemenea, melodii pentru o gamă largă de artiști, printre care Taylor Swift, Kelly Clarkson, Bon Jovi și Jason Aldean. Aldean, care a înregistrat melodia The Truth, compusă de James, a declarat că este „devastat”.

„Nu aveam decât dragoste și respect pentru acel om, care m-a ajutat să-mi schimb viața. Mă simt onorat că l-am cunoscut și că am lucrat cu el. Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către familia lui”, a declarat Aldean.

Paul Williams, președintele Societății Americane a Compozitorilor, Autorilor și Editorilor (ASCAP), l-a lăudat pe James ca fiind „o forță a naturii în compoziția muzicală”, menționând că a scris peste 500 de cântece din diferite genuri.

„A compus mari succese, dar avea o inimă și mai mare”, a spus Williams.