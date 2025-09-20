Video Brett James a murit într-un accident aviatic. Compozitorul, câștigător al premiului Grammy, avea 57 de ani0
Compozitorul Brett James, câștigător al premiului Grammy, cunoscut mai ales ca unul dintre autorii piesei de succes din 2005 Jesus Take the Wheel, a murit într-un accident aviatic în Carolina de Nord.
James, în vârstă de 57 de ani, era una dintre cele trei persoane aflate la bordul unui avion monomotor Cirrus SR22T când acesta s-a prăbușit „în circumstanțe necunoscute într-o zonă împădurită”.
Toți cei trei pasageri au murit în accidentul care a avut loc în apropierea aeroportului Macon County, au declarat autoritățile. Datele de urmărire a zborului arată că avionul a decolat de pe un aeroport din Nashville, scrie BBC.
James a câștigat un premiu Grammy pentru cea mai bună melodie country pentru Jesus, Take the Wheel, înregistrată de Carrie Underwood. Reacționând la veste, Underwood a calificat moartea lui James drept „pur și simplu de neînțeles”.
Melodia, care a primit și o nominalizare la categoria „Melodia anului”, a devenit un hit definitoriu pentru carierele amândurora.
„Brett era întruchiparea cool-ului”, a spus Underwood. „Melodiile mele preferate dintre cele pe care le-am cântat împreună sunt cele pe care el sau noi le-am scris despre Iisus, pentru că gândurile și sentimentele din spatele lor sunt atât de sincere și pure. Nu voi mai cânta niciodată o singură notă din ele fără să mă gândesc la el. Moartea lui Brett lasă un gol în noi toți, care mă tem că nu va dispărea niciodată.”
James a compus, de asemenea, melodii pentru o gamă largă de artiști, printre care Taylor Swift, Kelly Clarkson, Bon Jovi și Jason Aldean. Aldean, care a înregistrat melodia The Truth, compusă de James, a declarat că este „devastat”.
„Nu aveam decât dragoste și respect pentru acel om, care m-a ajutat să-mi schimb viața. Mă simt onorat că l-am cunoscut și că am lucrat cu el. Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către familia lui”, a declarat Aldean.
Paul Williams, președintele Societății Americane a Compozitorilor, Autorilor și Editorilor (ASCAP), l-a lăudat pe James ca fiind „o forță a naturii în compoziția muzicală”, menționând că a scris peste 500 de cântece din diferite genuri.
„A compus mari succese, dar avea o inimă și mai mare”, a spus Williams.