Video Ben Stiller cere Casei Albe să elimine scenele din „Tropic Thunder” din clipul cu atacuri asupra Iranului

Ben Stiller a criticat dur Casa Albă după ce administrația Trump a folosit un fragment din filmul Tropic Thunder într-un videoclip de promovare a atacurilor recente asupra Iranului, un montaj care combină imagini reale de război cu secvențe din filme, seriale și jocuri video. Actorul a cerut public eliminarea clipului, acuzând administrația că transformă conflictul într-un spectacol vizual.

Într-un mesaj postat pe platforma X, Stiller a transmis:

„Hei, Casă Albă, te rog să elimini clipul Tropic Thunder. Nu v-am dat niciodată permisiunea și nu avem niciun interes să facem parte din mașinăria voastră de propagandă. Războiul nu este un film”.

Actorul face referire montajul video publicat de Casa Albă, în care scenele din Tropic Thunder apar alături de imagini din Minority Report, Top Gun: Maverick, Star Wars, Breaking Bad, Gladiator, Braveheart, John Wick, Superman, Transformers, Deadpool și Halo, toate intercalate cu filmări ale atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, potrivit deadline.com.

Videoclipul fost publicat la câteva zile după ce televiziunea de stat iraniană a confirmat moartea liderului suprem Ali Khamenei, în urma atacurilor lansate de SUA și Israel.

Asociația Americană a Producătorilor de Film (MPA) nu a comentat însă utilizarea acestor materiale.

Critici tot mai dese din partea industriei muzicale și cinematografice

Controversa vine la scurt timp după ce artista Kesha a acuzat administrația Trump că i-a folosit piesa Blow într-un videoclip militar intitulat „Lethality”, care prezenta lansarea unei rachete asupra unei nave. Sesizarea ei se adaugă altor situații similare în care artiști au reclamat utilizarea neautorizată a creațiilor lor în materiale politice sau militare.



