Ben Stiller împlinește 58 de ani. Cum a ajuns celebrul actor pe „lista neagră” a Rusiei VIDEO

Ben Stiller s-a născut în urmă cu 58 de ani, pe 30 noiembrie 1965, în metropola americană New York. Celebru mai ales pentru rolurile sale de comedie, starul american se află nu doar în topurile celor mai bine cotați actori, regizori, producători și scenariști, ci și pe „lista neagră” a Rusiei.

Fiul comicilor Jerry Stiller și Anne Meara, actorul Benjamin Edward Stiller a început să joace în filme și și-a făcut debutul ca regizor cu „Reality Bites”, dar ce l-a făcut celebru au fost rolurile interpretate, în stilul inconfundabil, în filme precum „Viaţa secretă a lui Walter Mitty/ The Secret Life of Walter Mitty“, „Zoolander“, „Mary cea cu vino-ncoa'/ There's Something About Mary“, trilogia „Un socru de coşmar/ Meet the Parents“, „Furtuna tropicală/ Tropic Thunder“, seria de animaţie „Madagascar“ sau trilogia „O noapte la muzeu/ Night at the Museum“.

De mai bine de trei, Ben Stiller este căsătorit cu Christine Taylor și au împreună doi copii - Ella Olivia şi Quinlin Dempsey.

Ben Stiller, inclus de Rusia pe „lista neagră“ de către Rusia

Ben Stiller este unul dintre zecile de cetăţeni americani incluşi pe „lista neagră" de către Rusia", ca răspuns la sancţiunile administraţiei Biden împotriva cetăţenilor ruşi, potrivit unui anunț făcut în toamna anului trecut, la Moscova, de ministerul rus al Afacerilor Externe.

Motivul punerii sale de către Rusia pe această listă este, ca și în cazul celorlalți, îl reprezintă solidaritatea faţă de Ucraina, după invazia rusă în această ţară.

Cu doar câteva luni înainte, în iunie 2022, Ben Stiller s-a întâlnit, la Kiev, cu însuși preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, căruia i-a declarat admiraţia sa, potrivit AFP.

„Este o mare onoare pentru mine (...) Sunteţi eroul meu. Ceea ce aţi făcut, felul în care vă mobilizaţi ţara, lumea, este cu adevărat o sursă de inspiraţie”, a declarat Stiller, ambasador al bunăvoinţei pentru Naţiunile Unite, în timpul întâlnirii cu Zelenski, şi el actor, de Ziua Mondială a Refugiaţilor.

Actorul a vizitat atunci localitatea Irpin, aflată la periferia Kievului, locul în care au avut loc lupte crâncene la începutul invaziei.

Președintele Volodimir Zelenski i-a mulţumit lui Ben Stiller pentru vizita sa şi i-a spus că este „foarte important” pentru ei să amintească lumii ceea ce se întâmplă în Ucraina.

„Aţi abandonat o mare carieră de actor”

Liderul de la Kiev și starul american au discutat râzând despre interesul lor comun pentru comedie.

„Aţi abandonat o mare carieră de actor”, i-a spus Stiller.

„Nu atât de grozavă ca a dumneavoastră”, i-a răspuns Volodimir Zelenski, care, înainte de a fi ales preşedinte în 2019, a jucat în „Slujitorul poporului”, un serial satiric despre un profesor de istorie de liceu care ajunge în mod neaşteptat preşedinte al Ucrainei.