Actorul Tyrese Gibson din „The Fast and the furious”, impresionat de manelistul Narcis de la Bărbulești VIDEO

O înregistrare video cu manelistul Narcis de la Bărbulești, cântând la o nuntă din România, l-a impresionat pe actorul Tyrese Gibson din „The Fast and the furious”, iar creatorul de conținut Jaybee a strâns milioane de vizualizări vorbind despre român.

Manelele româneşti fac valuri peste Ocean, în America, după ce un actor de la Hollywood a publicat pe instagram un video filmat la o nuntă din România care-l are ca protagonist pe interpretul de manele Narcis de la Bărbulești.

Actorul Tyrese Gibson din „The Fast and the furious” le cere fanilor să-i spună cine este Narcis și cum poate da de el, ca să-i asculte melodiile.

„Omg, nu pot să cred asta, dacă îl cunoașteți, vă rog să îl etichetați. Dumnezeule, VREAU SA AUD MAI MULT VOCEA DVS. Mulțumesc mamei @kimburrelllove pentru că mi-a trimis clipul ăsta, whoa whoa whoa!”, a scris actorul în descrierea videoclipului, potrivit info-sud-est.ro.

Clipul cu Narcis de la Bărbulești face furori și pe Tik Tok. Influencerul american Jaybee a strâns milioane de vizualizări la videoclipul în care reacționează la muzica manelistului român.