Jean Paler trece prin momente grele. Ce se întâmplă după 3 luni petrecute în spital: „Mai mult m-au plimbat”

Actorul trece prin momente grele, după ce a petrecut 3 luni pe patul de spital. Mai mult decât atât, deși a fost externat, Jean Paler trebuie să revină la spital pe 28 noiembrie. Starea sa de sănătate este una fragilă, însă comediantul își dorește să revină pe scenă.

„Acum sunt acasă după trei luni de spitale. Am fost internat în cinci spitale iar ultimul a fost la Fundeni. Mai mult m-au plimbat decât m-au tratat doctorii. Pe 28 noiembrie, luna asta, urmează să mă internez iar. Acum iau tratament, mi-au dat doctorii tratament și vor să vadă ce efect are. Acum trei săptămâni mi s-au mai pus la inimă încă două stenturi, a fost destul de grea operația. Acum am 9 stenturi și un fibrilator. M-am găsit să fac colecție de stenturi pentru că atunci când eram copil făceam colecție de timbre”, a declarat Jean Paler pentru Click!

Acesta a mărturisit că a ajuns să ia 18 pastile pe zi pentru a-și ține afecțiunile sub control.

Din ce pensie trăiește

Jean Paler nu este străin deloc de problemele pe care le are cu inima. În 2012, artistul a suferit un preinfarct în care a fost nevoie de intervenția medicilor care i-au montat trei stenturi.

„Sunt cardiac cronic, operat. Acum am şapte stenturi și un defribilator. Medicamentele mă costă 1.400 de lei pe lună. Am o pensie de 840 de lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist. Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut. În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare. Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc”, a povestit Jean Paler, pentru emisiunea prezentată de Teo Trandafir la Kanal D, anul trecut, în decembrie, cu ocazia aniversării zilei de naştere.