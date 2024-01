Jean Paler, despre problemele grave de sănătate pe care le are: „Mi-am căutat loc de veci, coșciug și vorbeam de pomană”

Actorul Jean Paler a dat detalii recent despre starea sa de sănătate. Deși are grave probleme medicale, artistul a mărturisit optimist că nu se dă bătut. Comediantul a fost invitat la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Jean Paler, în vârstă de 72 de ani, s-a aflat de mai multe ori în situații critice, după ce inima i-a jucat feste. Chiar și așa, actorul a spus că îi mulțumește lui Dumnezeu că l-a ajutat să treacă peste toate încercările.

„Ultima oară, acum trei săptămâni, mi s-au mai montat două stenturi, în total am 9, plus un defibrilator. Am făcut 3 infarcte, dacă stăm să le calculăm, să adunăm, să le punem una lângă alta, m-a iubit enorm de mult și mă iubește. Probabil genul ăsta de oameni, cum sunt eu, sunt iubiți de Dumnezeu sau au Dumnezeul lor. Îi mulțumesc și mă înclin în fața Lui, chiar dacă nicio făptură omenească nu l-a văzut”, a declarat Jean Paler la Kanal D.

La 60 de ani i s-au montat 3 stenturi

Totul a început în luna decembrie a anului 2012, când actorul a suferit un preinfarct. Norocul lui a fost că medicii l-au salvat în ultimul moment, după ce i-au montat 3 stenturi. Acest lucru l-a speriat atât de mult, încât a crezut că nu mai are mult de trăit.

„Șansele mele erau mici. Nu credeam că o să mai trăiesc, așa că am început să mă gândesc la moarte, mi-am căutat loc de veci, coșciug și vorbeam, deja, de pomană. A fost cumplit, nu mă gândeam că îmi mai revin, m-a iubit Dumnezeu, m-a scos din ghearele morții”, a spus Jean Paler.

Trăiește dintr-o pensie mică

În urmă cu mai mult timp, comediantul a dezvăluit și cât de greu se descurcă financiar, având în vedere că medicamentele costă mult.

„Sunt cardiac cronic, operat. Medicamentele mă costă 1.400 de lei pe lună. Am o pensie de 840 de lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist. Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut. În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare. Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc”, a povestit Jean Paler,