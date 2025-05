S-a aflat câștigătorul „Chefi la cuțite 2025”. La cine a ajuns marele premiu

Sezonul 15 al emisiunii culinare „Chefi la cuțite” ajunge miercuri seară la final.

Miercuri seară se încheie un nou sezon al emisiunii culinare ”Chefi la cuțite”.

Pagina de Instagram Viperele Vesele a aflat deja cine este marele câștigător al acestui sezon și cel care pleacă acasă cu marele premiu de 30.000 de euro.

Potrivit unei postări, este vorba despre Claudiu Gherguț, concurent în echipa condusă de Chef Orlando Zaharia. Dezvăluirea vine cu puțin timp înainte de încheierea show-ului culinar, alimentând speculațiile cu privire la finala emisiunii.

„În avans și în exclusivitate pentru urmăritorii paginii de Instagram Viperele Vesele, vă anunțăm că sezonul 15 al emisiunii «Chef la Cuțite» va fi câștigat de Claudiu Gherguț, din echipa lui Chef Orlando Zaharia”, au scris Viperele Vesele, pe pagina lor de Instagram, scrie Click.

Născut la Brașov, Claudiu Gherguț și-a descoperit pasiunea pentru gătit în perioada adolescenței, petrecută în Italia. Mai târziu, în Franța, a realizat că gastronomia este mai mult decât o simplă meserie, este vocația care îl definește. Experiența sa profesională include și un stagiu într-un restaurant cu o stea Michelin din Strasbourg, desemnat de Tripadvisor cel mai bun restaurant din lume în 2018.

„Acesta este primul meu concurs legat de bucătărie. Nu m-am înscris eu, ci foștii mei colegi din România. Eu nu sunt foarte ok cu camerele, am și probleme cu limba din cauză că am plecat acum foarte mult timp de acasă. Am plecat acum vreo 20 de ani din țară. Am zis să o încerc și pe asta, e o experiență diferită și un altfel de adrenalină de care poate am nevoie”, a spus Claudiu Gherghuț, în filmulețul de prezentare.