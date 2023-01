„Survivor România“. Vica Blochina și Doc, nominalizați pentru eliminare. „Am participat la o șerpărie“ VIDEO

Cei doi concurenți, care au declanșat cele mai multe scandaluri în tabăra Faimoșilor, sunt în pericol de a fi eliminați, după ce tribul lor a pierdut jocul pentru imunitate.

Războinicii – deși au propriile diferende în tabăra lor – au reușit să se remonteze și, după două probe pierdute, au reușit să câștige jocul de imunitate. Faimoșii au avut de trecut și proba pentru imunitate individuală, câștigată de Bianca Patrichi și Kamara.

În Consiliul de nominalizare pentru eliminare au fost făcute următoarele propuneri: Vica Blochina (propunerea colectivă, cel mai probabil în urma scandalului uriaș declanșat recent), Doc (propunerea Biancăi Patrichi) și Ada Dumitru (propunerea lui Kamara). În ultimele două săptămâni, Doc a fost și el protagonistul mai multor certuri. Ada Dumitru a fost cea care a făcut-o pe Vica Blochina să „răbufnească“, declarând nonșalant că îi „place scandalul“. De altfel, la nominalizarea colectivă propunerea ei a fost Vica.

„Această Maria Magdalena cu față de îngeraș are o mască și mi-a vorbit atât de urât... A venit Ada și mi-a povestit ce s-a întâmplat. Eu sunt colerică, mă aprind repede. M-a acuzat de lucuri urâte, nu mi-a spus în față niciodată nimic, doar pe la spate m-a «ars» non-stop. M-am enervat atât de tare, încât m-am dus peste ea și i-am spus părerea mea despre ea. Pe care nu o am numai eu... Singurul lucru de care îmi pare rău este că trebuia să fiu mai temperată și să-i spun între patru ochi. M-au deranjat bârfa și șerpăria. Într-adevăr, am înjurat-o și am jignit-o, dar cu probe, pentru că știu ce fel de persoană este, cu nimic nu am menajat-o“, și-a argumentat Vica Blochina izbucnirea nervoasă și cearta cu Bianca Patrichi.

„Pentru mine, «Survivor» e ceva extrem, extrem de greu. Pur și simplu nu mai fac față“, a continuat ea, cu ochii în lacrimi.

Doc, de asemenea propus pentru eliminare, care cu doar o ediție în urmă vorbea despre „diavolul și șerpii“ din echipa sa, a revenit la sentimente mai bune.

„Am trăit cele mai frunoase trei săptămâni alături de acești oameni. Am fost o echipă adevărată și aș spune o «familiuță», ca să nu spun familie. Lucrurile au început însă, să se degradeze, în ultima vreme. În seara asta, am participat la această șerpărie, cum a spus și Vica. Așa că am mers la colega mea Bianca și i-am spus să mă nominalizeze, conștient că sunt obuz pe țeavă. De ce? Pentru a nu mă a nominaliza Kamara. De la care consider că a început tot răul acestui grup, în clipa în care el a apărut cu veninul său. În clipa în care el a apărut la noi în trib, lucrurile au luat o turnură nefastă“, a spus Doc.