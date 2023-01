„Survivor România“. Scandal uriaș declanșat de Vica Blochina: înjurături, țipete și jigniri crunte VIDEO

Vica Blochina și Bianca Patrichi au avut o ceartă monstruoasă și s-au jignit reciproc în cel mai mare scandal declașat de la începutul sezonului.

În fiecare trib au loc loc zilnic certuri și reproșuri, însă în tabăra Faimoșilor a avut loc un conflict major, la care nimeni nu a știut cum să reacționeze. Scandalul a fost declanșat de Vica Blochina, după ce o altă Faimoasă, Ada Dumitru, i-a povestit fostei balerine că ar fi ținta unor reproșuri ale Biancăi.

Tensiunea acumulată în cele peste trei săptămâni petrecute în jungla din Republica Dominicană și-a spus cuvântul, iar Vica a declanșat din senin o ceartă uriașă, care i-a lăsat fără reacție pe toți cei prezenți. A acuzat-o pe Bianca de bârfă și a folosit invective acoperite de multe beep-uri.

„Mie îmi place scandalul, să ne înțelegem. Dar scandalul ăla frumos, de-l faci cu deșteptăciune.

„Dacă mă mai bârfești o dată, toată țara o să afle că ești o t***ă și o ****. De ce mă bârfești? Că nu-mi fac treaba, că nu mătur, că ți-am mâncat orezul! Nu ți-e rușine, mă? Îți dau cu orezul în cap!“, i-a spus Vica Biancăi.

Inițial șocată de atacul colegei sale, nepoata lui Cornel Patrichi nu a avut reacție, apoi a început și ea să țipe și să înjure, în timp ce Vica îi adresa cuvinte cenzurate pe TV.

„Stăteam liniștiți acolo, a venit Vica val-vârtej, s-a dus direct la Bia și a început să-i spună chestii“, a povestit Doc.

Cea care a fost factorul declanșator al acestui scandal, actrița Ada Dumitru, a declarat la testimonial: „Mie îmi place scandalul, să ne înțelegem. Dar scandalul ăla curat, frumos, de-l faci cu bun-simț, cu deșteptăciune, te duci, știi ce să-i zici omului ăla, îi dai la gioale, dar fără să îl jignești pentru cum arată sau pentru chestii care nu pot fi schimbate“.

Bianca Patrichi, atac de panică la „Survivor România“

Cearta a continuat într-o notă și mai agresivă. „Ce meserie ai tu în viața asta, ca să vii la mine să mă faci t***ă? Eu am bătut toate scenele din țară și din afară. Ce-ai făcut tu? Striptease? Nu stau să muncesc, ca să vii și într-o secundă să mă faci cum ai tu chef. Eu chiar am muncit pentru fiecare leuț și fiecare lucru pe care-l am în casa mea“, a continuat Bianca.

„Inițial am crezut că se râde, am zis că pierd distracția. Dar când am ajuns, am văzut că urlau una la alta. Oricum, Bianca i-a spus Vicăi nu numai ce nimeni de pe insula asta n-avea curaj să-i spună Vicăi, dar cred că tot showbizul și o țară întreagă nu aveau curajul să-i spună“, a comentat Jorge.

Bianca a avut o criză de plâns și chiar un atac de panică, astfel că a fost necesară intervenția unei asistente medicale. La testimonial, Vica a ironizat „scena“, acuzând-o pe colega sa de echipă că joacă teatru.