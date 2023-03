„Românii au talent“: Golden Buzz pentru un coregraf care a dansat pentru Papa. „El nu-și dă seama cât de bun e“

Un concurent din Italia care a participat și la alte ediții „Got Talent“ a creat o coregrafie unică și emoționantă, care l-a dus direct în semifinală.

Marco Cristoferi, un dansator de o expresivitate și o creativitate rar întâlnite, are 37 de ani și este din Italia. A ajuns la Scala din Milano și a dansat chiar pentru Papa, după cum a spus Pavel Bartoș în filmul de prezentare. Mai mult, și-a prezentat coregrafiile speciale la „Italiaʼs Got Talent“, unde s-a numărat printre finaliști, și la „Das Supertalent“, în Germania.

A fost balerin și acrobat, iar acum și-a pus talentul în sluijba unei cauze nobile. E pedagog, iar din timpul pademiei lucrează cu copii cu probleme, la un spital de psihiatrie.

„Deși nu mai lucrasem ca pedagog, acolo am înțeles că tot ce învățasem de-a lungul vieții - controlul corpului, expresia fizică - a fost un instrument foarte util pentru ei. Le-a schimbat viața. Copiii cu care lucrez eu sunt, în primul rând, copii furioși, care au o situație familială dificilă. Eu, prin dans, am reușit să-mi înving furia. Îi învăț și pe ei să facă asta, prin intermediul diferitelor jocuri. E o metodă de exprimare. Am înțeles că asta vreau să fac. În doi ani de pandemie, mi-am modificat complet casa și am creat un sistem ca să mi-i apropii pe cei fără posibilități. Cred că e frumos să le ofer lor energia pe care mi-a dat-o mie dansul“, a spus tânărul.

Momentul coregrafic al concurentului, un dans contemporan extraordinar de expresiv, combinat cu elemente de acrobație și street dance, i-a emoționat profund pe toți cei prezenți, dar în special pe Andra, care mai avea un Golden Buzz.

Moment unic pentru juriul „Românii au talent“

„Încă încerc să-mi explic ce ai făcut. A fost atât de scurt și atât de spectaculos, încât zici că m-a lovit acceleratul în gară“, a comentat Mihai Bobonete.

„E o frumusețe pentru că e un mix de contraste. A reușit să combine multe stiluri, street dance-ul cu hip-hop-ul, cu dansul contemporan, cu elemente de acrobație. Întotdeauna am zis că în acest show vrem ceva care să ne surprindă, la care să nu ne așteptăm. Nu știu de unde ai apărut, nu știu încotro mergi, dar pentru noi ai venit ca o binecuvântare“, a spus Andi Moisescu.

„Sunt foarte puțini oameni care reușesc să transmită ce ai transmis tu, în această seară: poveste, emoție, un număr dus la extrem din toate punctele de vedere“, a adăugat Dragoș Bucur.

„Atâta emoție într-un moment de dans eu nu am mai simțit niciodată din acest scaun de membru al juriului“, a spus Andra, care a apăsat butonul auriu și l-a trimis pe Marco Cristoferi direct în semifinală.

„Nu știu dacă el se apreciază la adevărata lui valoare. Ascultându-l vorbind despre el, mi–a părut mult prea modest. El nu-și dă seama cât de bun e“, a încheiat Dragoș Bucur.