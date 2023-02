„Românii au talent“: fenomenul Elena Țurcan, fetița care a cucerit Germania. „Pe scena asta simt că sunt româncă“ VIDEO

Micuța soprană în vârstă de 11 ani, fiica unor imigranți români din Germania, a făcut senzație în show-ul de la Pro TV, după ce a câștigat concursul „Supertalent“.

La sfârșitul anului 2021, Elena Țurcan devenea un star în Germania, datorită vocii sale incredibile. Micuța soprană a câștigat talent-show-ul german „Das Supertalent“, iar în ediția de aseară a emisiunii de la Pro TV și-a demonstrat încă o dată talentul uluitor.

„M-am născut în Germania, dar sunt româncă. Am venit să le cânt și românilor. Am fost în Germania, la «Supertalent», am ajuns până la finală“, a spus fetița când a urcat pe scena de la „Românii au talent“.

„Și cine a câștigat în anul acela?“, a întrebat Andi Moisescu. „Eu“, a răspuns cu modestie Elena. „Dăruiește-ne ceva și nouă. Uimește-ne!“, i-a spus Andi Moisescu, iar Elena Țurcan a făcut exact acest lucru.

Dacă aș fi închis ochii și n-aș fi văzut că e un copil în fața noastră, nu m-aș fi gândit niciodată că tu poți cânta așa la vârsta ta.

Când s-au auzit acordurile melodiei „O sole mio“, nimeni nu se aștepta la ceea ce a urmat. Surpriza a fost uriașă chiar de la primele versuri. Toți membrii juriului au fost cuceriți de vocea ei excepțională, iar emoția creată în public a fost imensă. La finalul piesei, micuța soprană era aplaudată în picioare de juriu și de public.

„Mi se pare incredibil. Dacă aș fi închis ochii și n-aș fi văzut că e un copil în fața noastră, nu m-aș fi gândit niciodată că tu poți cânta așa la vârsta ta. Drumul tău e scris deja, noi doar ne-am bucurat că te-am avut aici, că ne-ai cântat și nouă. Sunt sigură că vei cânta pe cele mai mari scene ale lumii“, i-a spus Andra.

„De-a lungul interpretării ei, am tot încercat să leg vocea de ceea ce văd. Și mi-a fost imposibil. E o surpriză totală și mă bucur că ai ajuns la nivelul la care nu mai cânți pentru validare, ci cânți pentru a obține dragostea publicului. E admirabil că ai venit în emisiunea noastră, o luăm ca pe un cadou“, a adăugat Andi Moisescu. Cu patru de „Da“, Elena Țurcan a trecut în etapa următoare la „Românii au talent“.

„Când sunt pe scena asta, simt că sunt româncă", a încheiat Elena.

Drumul succesului: de la „Supertalent“ la „Românii au talent“

În 2021, la doar 10 ani, Elena Țurcan, fiica unor emigranți români, făcea senzație în Germania și câștiga talent-show-ul „Das Supertalent“, de la RTL.

Elena a fost primul concurent care a evoluat în prima ediție a emisiunii și a interpretat „O mio babbino caro“, din opera „Gianni Schicchi“, de Giacomo Puccini. Ea a primit Golden Buzz și astfel a ajuns direct în finală. Unul dintre membrii juriului a crezut iniţial că Elena face playback. „Când ai început să cânţi, am crezut că este playback“, a spus Michael Michalsky, membru al juriului.

În final „Das Supertalent“, Elena a cântat „Ave Maria“ și a obținut cele mai multe voturi din partea publicului, fiind desemnată câștigătoare.

Părinţii fetiţei, Gabriel şi Laura Țurcan, au emigrat în 2002 în Germania. Elena a început să fredoneze melodii când avea doar opt luni, după cum a spus mama ei în emisiunea „Das Supertalent“, iar de câțiva ani ia lecții de canto. Elena e cea mai mică dintre cei trei copii ai lor, fetiţa mai are un frate şi o soră, Tudor şi o soră, Maria.