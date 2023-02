Taheira Sașa, acrobata de 13 ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent

O concurentă de doar 13 ani a primit șansa de a merge direct în semifinale după ce a primit Golden Buzz-ul de la unul dintre jurați.

Tânăra concurentă i-a surprins pe jurații de la emisiunea Românii au Talent, transmisă de ProTV, cu numărul său de acrobație. Taheira Saha este vicecampioană mondială la circ.

„Am trei frați, toți facem home schooling. Fratele meu a dat Bacul, la 13 ani. Eu mă axez pe sport, fac sport intensiv. Fac școala dimineața, mă antrenez 4-5 ore pe zi.

Fac circ de performanță. Vara asta am lucrat la un circ. Am rămas uimită și am rămas pe sportul ăsta”, a spus Sașa.

Dragoș Bucur a fost impresionat atât de povestea de viață a tinerei artiste, dar mai ales de ceea ce poate face la o vârstă atât de fragedă. El i-a acordat Golden Buzz-ul care o trimite direct în semifinală.

„Mi se pare foarte frumos ce a făcut și povestea ei este… Părinții au susținut-o nu doar verbal și cu bani.

S-au urcat într-o rulotă, s-au dus la mare și au stat lângă ea două luni să poată evolua. Băi nene, dacă nu e dragoste pentru copilul tău nu știu ce e. Are un soi de modestie, m-a impresionat”, a spus Dragoș Bucur.