Premiile Emmy. Serialul „Succession” conduce cursa cu 27 de nominalizări. Ce alte producții au fost nominalizate VIDEO

Serialul „Succession” difuzat de HBO, o cronică dură a unei familii puternice care se destramă pentru a prelua controlul unui imperiu media, conduce cursa pentru premiile Emmy, echivalentul Oscarurilor în industria televiziunii, cu 27 de nominalizări, informează AFP.

El va avea ca adversari puternici road movie-ul post-apocaliptic „The Last of Us" şi „The White Lotus", un serial care urmăreşte nevrozele unor turişti de lux în Sicilia, alte două producţii HBO care au obţinut 24 şi, respectiv, 23 de nominalizări, scrie Agerpres.

În ceea ce priveşte comediile, „Ted Lasso", care urmăreşte aventurile unui antrenor de fotbal american „paraşutat" la o echipă de fotbal engleză, pleacă în pole position cu 21 de nominalizări.

La mini-serii, două producţii Netflix se remarcă cu câte 13 nominalizări fiecare: „Beef", care urmăreşte disputa dintre doi şoferi de origine asiatică destul de furioşi din Los Angeles, şi „Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story", bazată pe povestea unui celebru criminal în serie american.

Programată pentru 18 septembrie, cea de-a 75-a ceremonie de decernare a premiilor Emmy ar putea fi amânată în cazul unei greve a actorilor de la Hollywood, care este foarte posibil să înceapă miercuri la miezul nopţii, ora Los Angeles-ului.

Un mic grup de patroni a făcut apel la guvernul de la Washington pentru a trimite mediatori. Dar, în pofida faptului că sindicatul actorilor SAG-AFTRA a fost de acord cu o astfel de mediere, relaţiile rămân tensionate şi perspectiva unei greve se apropie.

„Suntem angajaţi în procesul de negociere şi vom explora şi epuiza toate căile pentru a ajunge la un acord, dar nu suntem convinşi că angajatorii au intenţia de a negocia", a afirmat SAG-AFTRA într-un comunicat dat publicităţii marţi seara.

O grevă a actorilor ar fi sinonimă cu un boicot al ceremoniei de decernare a Emmy Awards de către vedetele de la Hollywood. În faţa acestei perspective, producţia ia deja în considerare amânarea evenimentului până în noiembrie sau chiar anul viitor, potrivit presei americane.