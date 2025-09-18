Un actor din Grey's Anatomy a murit într-un accident de mașină. S-a izbit de o un autoturism care circula pe contrasens

Actorul hollywoodian și fotograful Brad Everett Young a murit în urma unui accident grav de circculație, care a avut loc în Los Angeles.

Actorul și fotograful de celebrități a fost implicat într-un accident de mașină duminică, 14 septembrie și a murit din cauza rănilor suferite, a confirmat publicistul său, Paul Christensen, pentru The Hollywood Reporter. Avea 46 de ani.

Young a decedat în urma unui accident pe autostrada 134, atunci când vehiculul său a fost lovit de o mașină care circula pe contrasens, a confirmat reprezentantul său, potrivit dailymail.

El a fost declarat decedat la fața locului, în timp ce celălalt șofer a fost transportat la spi

Mașina sa a fost lovită de un vehicul care mergea în direcția greșită, iar celălalt șofer a fost spitalizat și a supraviețuit incidentului.

Young a murit la fața locului

A apărut în mai multe emisiuni TV de succes de-a lungul carierei sale, care a început în 1999 cu apariții în Forever, Boy Meets World și Felicity.

De asemenea, Young a avut apariții unice în Charmed, Beverly Hills, 90210, The Practice, Charlie's Angels și Grey's Anatomy.

A apărut și în filme precum Love & Basketball și Jurassic Park III.