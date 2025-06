Bill Murray a primit o stea pe Aleea Celebrităților de la Sibiu: „Nu știam că oamenii vor păși pe numele meu”

Legendarul actor american Bill Murray, nominalizat la Oscar și celebru pentru umorul său inconfundabil, a fost omagiat la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unde a primit o stea pe Aleea Celebrităților.

Actorul le-a mulțumit sibienilor și românilor pentru primirea caldă și a glumit spunând că nu ştia "că oamenii vor păşi" pe numele său.

"Doamnă primar, domnule preşedinte, cetăţeni ai Sibiului şi din România, tuturor celor de acasă şi prietenilor, cuvântul zilei este 'mulţumesc'. Aşadar, vă mulţumesc. Am fost surprins de tot acest eveniment. Nu ştiam că oamenii vor păşi pe numele meu pentru tot restul vieţii mele. Doresc să le mulţumesc celor care au făcut posibilă munca mea: aceştia sunt actorii profesionişti din Chicago care m-au ajutat să mă formez, inclusiv mama mea, Brian şi actorii cu care am lucrat în New York şi tehnicienii extraordinari cu care am colaborat în televiziune şi filme", a spus Bill Murray.

Acesta a mai afirmat sâmbătă seara, la gala de după după decernarea stelelor pe Aleea Celebrităţilor, că le este recunoscător şi părinţilor şi bunicilor săi.

Bill Murray este vedeta zilei de duminică, ultima zi de la FITS. Acesta va urca pe scenă la ora 19:00, la Filarmonica de Stat din Sibiu, în spectacolul "Lumi noi", alături de violoncelistul Jan Vogler and Friends Vanessa Perez & Mira Wang, unul dintre cele mai aşteptate evenimente de la FITS, fiind printre primele sold out.

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu se încheie duminică seara, după ce a oferit publicului 842 de evenimente, aducând în oraş 5.000 de artişti din 82 de ţări.

Tema din acest an - MULŢUMESC - reprezintă legătura între generozitate, bucurie, puterea de a dărui, emoţie şi relaţia dintre artişti şi public, mijlocită de toţi cei care contribuie la susţinerea acestui miraculos proces.