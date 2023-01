Grammy 2023: unde pot urmări românii gala premiilor muzicale

Cea mai importantă noapte a industriei muzicale se apropie cu pași repezi: prestigioasele trofee vor fi decernate pe 5 februarie, la Los Angeles.

National Academy of Recording Arts and Sciences va înmâna și în acest an trofeele pentru realizări remarcabile în domeniul muzical, în cadrul galei Premiilor Grammy 2023.

Evenimentul va fi transmis în direct pe VOYO. Luni, 6 februarie, de la ora 2.00 (ora României), cea de-a 65-a gală a Premiilor Grammy va fi transmisă live de la Crypto.com Arena din Los Angeles ( sala de spectacole era cunoscută în trecut sub numele de Staples Center).

Lista celor care se luptă să pună mâna pe râvnitul trofeu a fost făcută publică, iar artista americană Beyoncé domină gala, având nu mai puțin de 9 nominalizări, urmată de Kendrick Lamar cu 8, iar Adele și Brandi Carlile au câte 7 propuneri.

Portoricanul Benito Antonio Martínez Ocasio, pe care lumea îl cunoaște ca Bad Bunny, are primul album în limba spaniolă nominalizat vreodată la categoria “Albumul Anului”. Gayle, artista care s-a lansat pe TikTok cu piesa ”ABCDEFU”, devenind virală la scurt timp de la acel moment, este și ea una dintre artistele care speră să plece acasă cu cea mai importantă distincție pe care o poate obține un artist, un Premiu Grammy. Ea se luptă printre alții cu Adele, Beyonce, Bonnie Raitt, Harry Styles, Lizoo sau Taylor Swift, pentru un trofeu la categoria ”Cântecul anului”.

Trevor Noah a confirmat revenirea sa pentru a treia oară în calitatea de prezentator principal al galei Grammy 2023.

Cine vor fi artiștii care vor face spectacol în cea mai importantă noapte a industriei muzicale din lume, dar și cine va pleca acasă cu trofeele Grammy 2023 vedem luni, 6 februarie, de la ora 2.00, pe VOYO.