Premiile Grammy 2023: Beyoncé are cele mai multe nominalizări VIDEO

Cântăreaţa Beyoncé a obţinut cele mai multe nominalizări pentru următoarea ediţie a premiilor Grammy, în 2023, fiind nominalizată la nouă categorii şi deschizând astfel calea pentru o revanşă cu diva pop Adele, cu şapte doar nominalizări.

Pe lista nominalizări la cea 65-a ediţie a premiilor Grammy, care se va desfăşura la Los Angeles pe 5 februarie 2023, figurează și rapperul Kendrick Lamar, cu opt nominalizări, şi cântăreaţa folk-rock Brandi Carlile, cu şapte nominalizări.

În 2017, artista britanică zdrobise concurenţa la principalele categorii, obţinând cinci premii cu albumul său "25", în detrimentul cântăreţei născute în Houston, al cărei album "Lemonade", azi un clasic, a trebuit să se mulţumească cu premiul pentru cel mai bun album de muzică urbană contemporană. Cinci ani mai târziu, Beyoncé, care a împlinit 41 de ani în septembrie, e în frunte cu albumul "Renaissance", lansat în iulie, un opus cu accente dance, house şi disco, un fel de apel urgent la ieşirea la dans după pandemie.

Printre cele nouă nominalizări ale sale se numără cele la categoriile emblematice de cel mai bun album, cel mai bun cântec şi cea mai bună înregistrare a anului, cu melodia sa "Break My Soul". Beyoncé se alătură astfel soţului ei, rapperul Jay-Z, în topul celor mai nominalizaţi artişti din toate timpurile, cu 88 de nominalizări.

Pe lângă Beyoncé şi Adele, pe lista nominalizaţilor se află nume mari precum Kendrick Lamar şi ultimul său album "Mr. Morale & the Big Steppers", lansat în luna mai, şi legenda R&B-ului Mary J. Blige, nominalizată la şase categorii, inclusiv la cea pentru cel mai bun album cu "Good Morning Gorgeous".

Premiile Grammy 2023: ABBA printre nominalizați

Rapperii Future şi DJ Khaled ocupă, de asemenea, un loc important pe lista de nominalizări, la fel ca şi vedeta pop Harry Styles, cu câte şase nominalizări fiecare.În cele mai prestigioase categorii figurează şi Lizzo (albumul anului pentru "Special", înregistrarea şi cântecul anului pentru "About Damn Time") şi Doja Cat (cea mai bună înregistrare pentru "Woman").

Taylor Swift, care s-a lansat în procesul de reînregistrare a primelor sale şase albume pentru a putea controla drepturile de autor, va putea concura pentru cântecul anului cu versiunea de 10 minute a piesei "All Too Well", dar şi pentru cântecul country al anului şi cel mai bun videoclip. Rapperul portorican Bad Bunny, incontestabil cel mai mare artist din lume în materie de streaming şi turnee, va concura la trei categorii, inclusiv la cea pentru cel mai bun album cu "Un verano sin ti".

De asemenea, vedetele mondiale de la ABBA se întorc învingătoare cu "Voyage", în cursa pentru cel mai bun album, şi "Don't Shut Me Down" pentru cea mai bună înregistrare. Printre noile categorii, Recording Academy a adăugat un premiu pentru cea mai bună muzică de jocuri video, nominalizate fiind coloanele sonore din "Aliens: Fireteam Elite", "Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok", "Call Of Duty: Vanguard", "Marvel's Guardians Of The Galaxy" şi "Old World".