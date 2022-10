Fiul lui Cristian Țopescu, apariție rară la TV: a participat la „Chefi la cuțite“. Ce face și unde trăiește tânărul VIDEO

Sebastian Țopescu, fiul regretatului comentator sportiv a participat la show-ul culinar de la Antena 1 și a făcut dezvăluiri care i-au surprins pe membrii juriului.

Sebastian Țopescu (Basti) are 23 de ani și nu calcă pe urmele celebrului său tată. Nu a ales o carieră în televiziune, ci este stilist și fashion editor la publicații din străinătate. El a venit la emisiune însoțit de iubita sa.

„În caz că s-ar fi gândit cineva că prostul în corset lucrează în inginerie, ei bine, nu! Stați liniștiți“, a glumit tânărul, precizând că participă la toate săptămânile modei desfășurate în marile orașe ale lumii.

Acesta a mărturisit că are un stil vestimentar atipic și că poartă des corset, dar nu pentru a ieși în evidență, ci pentru că așa simte.

Deși nu îi place să apară la TV, acesta ți-a luat inima în dinți și a venit la „Chefi la cuțite“. „Am venit să mă provoc, am venit să-mi depășesc această frică de penibil, am venit să-mi depășesc această reticență față de ochiul public din România, de care eu m-am ferit toată viața mea“, a mărturisit acesta.

Sebastian Țopescu a trăit mai mult în străinătate, la Viena și Milano, și lucrează în industria modei de la 15 ani. „Am vrut să-mi creez o carieră pe meritul meu. De aceea am și lucrat în străinătate, pentru că nu am vrut să fiu ajutat în niciun fel pentru numele meu“, a mărturisit el. Mama sa este Christel Ungar, o cunoscută realizatoare din Televiziunea Română.

„Gătitul e o artă pe care o înțelege toată lumea. Prin mâncare, la fel ca prin haine, e foarte ușor să-ți exprimi personalitatea. Așa a început această pasiune a mea“, a spus tânărul care a pregătit carpaccio de ananas cu brânză de capră. Acesta a primit cuțitul de aur de la Florin Dumitrescu, dar nu a reușit să-i impresionezi pe ceilalți doi chefi cu preparatul său decât din punct de vedere vizual.