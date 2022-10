Monica Bîrlădeanu, la „Chefi la cuțite“. Ce este dresala, mâncarea moldovenească pe care a gătit-o pentru juriu

Actrița a pregătit un fel de mâncare specific zonei Moldovei și a mărturisit că este preparatul care i-a marcat copilăria.

Aflată luni seara în platoul show-ului culinar de la Antena 1, Monica Bîrlădeanu (43 de ani) i-a surprins pe Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea cu farfuriile pe care le-a pregătit. Originară din Moldova, din Iași, actrița a mărturisit că dresala de cartofi este mâncarea copilărilei sale.

„Judecând după felul de mâncare pe care o să-l fac, n-or să se aștepte să mă vadă aici nici în visele cele mai creative. Am emoții. Mă gândesc: «Dacă n-o să le placă gustul? Cred c-aș fi foarte fericită dacă nu vor strâmba din nas“, a declarat Monica Bîrlădeanu înainte de a începe psă gătească.

Ea a mărturisit că secretul rețetei sale constă într-un ingredient pe care l-a primit de la mama ei, pe tren: zer din lapte de oaie. „Ingredientul a venit pe tren. M-am dus la naș: «Bună seara, aveți un pachet pentru mine?»“, a povestit Monica Bîrlădeanu cu umor.

Ce este dresala de cartofi

Într-adevăr, gustul preparatului i-a surprins pe cei trei chefi. „E genul de ciorbă gătită de o bunicuță. Din punctul meu de vedere, e un pic ciudată, pentru că e acră și dulce în același timp“, a spus Florin Dumitrescu. „Are o chestie pe care nu o înțeleg“, a completat Sorin Bontea. Chef Cătălin Scărlătescu a apreciat dresala de cartofi și i-a dat Monicăi Bîrlădeanu un cuțit.

„Este rețeta bunicii mele. Mama a învățat-o de la ea, iar eu de la mama. Am fost foarte tentată să vin aici și să vă impresionez cu un preparat extravagant, doar am stat la Los Angeles. Dar asta sunt!“, a spus actrița în fața chefilor.

Dresala sau sârbușca este o ciorbă de cartofi, actrită cu zer din lapte de oaie. Cantitățile nu sunt exacte și, în funcție de consistența dorită, se pot pune mai mulți sau mai puțini cartofi. Se servește caldă sau rece, cu smântână și cu ceapă roșie.