„Chefi la cuțite“: Silviu Trufaș, mănâncă orice, chiar și produse expirate de un an. „Ce alții văd gunoi, eu văd comoară“

Ediția de luni seară a show-ului culinar de la Antena 1 a marcat revenirea Ginei Pistol în platou, dar a adus și concurenți care i-au surprins pe chefi cu poveștile lor.

Silviu Trufaș, un șofer de 36 de ani din Timișoara, a fost unul dintre concurenții acestei ediții și i-a surprins pe chefi cu afirmațiile sale. „Consum produse expirate chiar și de un an! Eu, de obicei, fac mâncare din orice, dar în principal, folosesc ingrediente expirate“, a declarat Silviu Gheorghe Trufaș.

„Totul a început de la faptul că, la sat, nu am avut frigider. Mama sau bunica nu se uitau la data expirării“, a explicat concurentul, adăugând că și-a dezvoltat acest stil de alimentație și ca un manifest al ideii de a face economie într-o societate a consumului exacerbat, în care resursele sunt irosite.

Ce a dezvăluit Silviu Trufaș la „Chefi la cuțite“

„Am acea mâncare în frigider, expiră mâine. O arunc? Nu, dă-mi-o mie! Cele mai vechi lucruri pe care le-am încercat au fost iaurturi de 8 sau 10 luni, păstrate în frigider și brânză topită, după un an de zile. Nu am iubită sau soție, dar când am avut, a vrut să încerce astfel de alimente și a fost uimită“, a mai povestit Silviu.

Pentru a-și întări afirmațiile, acesta a povestit o întâmplare petrecută la un food court din mall. „Nu obișnuiesc să mănânc la restaurant, însă am fost cu un tovarăș la etajul cu mâncare din mall. El a râs, pentru că știa ce urma să fac. Mie nu-mi venea să cred că sunt atâtea porții de mâncare pe masă, lăsate de persoane fițoase sau cărora nu le place. Vă spun foarte sincer că am mâncat din ele“, a mărturisit concurentul.

„Ce alții văd gunoi. Eu văd comoară. Ce alții văd o rețetă sărăcăcioasă, eu o văd sățioasă și bună“, a mai spus Silviu, care a gătit pentru chefi o tocăniță de sfeclă roșie cu carne de porc, servită cu smântână și ardei iute. Deși nu a reușit să obțină niciun cuțit, concurentul i-a uimit pe chefi cu povestea și cu filosofia sa de viață.

Gina Pistol a revenit alături de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și și-a reluat rolul de prezentatoare a show-ului. „«Chefi la cuțite» înseamnă o echipă minunată: nu vorbim acum doar de cei trei chefi, ci și de echipa care se află în spatele acestui proiect de suflet pentru mine“, a declarat Gina Pistol.