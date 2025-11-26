Articol publicitar

Dârele lăsate de avioane, subiectul teoriilor conspirației

Toți cei care au privit măcar o dată cerul și s-au uitat la nori și-au imaginat că văd chipuri, animale sau diverse obiecte. Există însă și oameni care se uită la cer și văd comploturi guvernamentale.

Teoriile conspirației spun că dârele lungi de condens lăsate de aeronave ar fi de fapt chemtrails, adică nori de compuși chimici sau biologici aruncați asupra populației fără apărare, în cadrul unor programe secrete coordonate de oficiali guvernamentali. Motivele sunt variate, de la influențarea vremii până la controlul populației sau otrăvirea în masă a acesteia. Această credință este populară în toată lumea inclusiv în România.

S-a spus, de exemplu, că astfel de „pulverizări chimice secrete” ar fi fost sursă pandemiei Covid 19, o conspirație demontată de AFP la vremea respectivă. Deși narațiunea a apărut la începutul anilor 90, ea a câștigat numeroși adepți odată cu apariția rețelelor de socializare. Facebook și X, fostul Twitter, au propagat numeroase postări apocaliptice despre dârele așa-zis toxice, lăsate pe cer de avioane.

În realitate nu există nici o dovadă științifică a existenței chemtrails. Contrails sau urmele de condensare reprezintă un tip artificial de nor care a apărut odată cu inventarea motorului cu reacție.

„Breaking fake news”, singură emisiune din peisajul media autohton care se ocupă cu demistificarea, decriptarea și demontarea falsurilor care inundă spațiul public, vă dezvăluie, vineri de la ora 18.45, pe TVR 1, cine sunt manipulatorii, cum sunt fabricate narațiunile false și cum să vă antrenați spiritul critic.

