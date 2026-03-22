Dan Alexa, motivul unui divorț răsunător din showbiz! Cum și-ar fi băgat câștigătorul Asia Express coada într-un mariaj de zece ani

Căsătoria Andreei Popescu cu Rareș Cojoc, o poveste de zece ani din care au rezultat trei copii, s-a încheiat într-un mod dureros, cu Dan Alexa în centrul atenției. Spre finalul lui 2025, Andreea s-ar fi apropiat de fostul internațional, iar schimbul lor de mesaje a fost observat de soțul femeii.

Conform cancan.ro, Rareș a aflat despre această apropiere la sfârșitul lunii ianuarie. Deși a încercat să treacă peste, gândindu-se la binele copiilor, tensiunile și emoțiile au fost prea mari, iar în martie cuplul a decis să meargă pe drumuri separate, punând astfel punct unei povești care a durat un deceniu.

Andreea Popescu a evitat să comenteze relația cu Dan Alexa și s-a concentrat pe fostul soț, Rareș Cojoc, care i-ar fi fost fidel în tot acest timp. Ea a precizat că despărțirea a fost hotărâtă de comun acord și a fost influențată de faptul că partenerul era adesea plecat, timpul împreună devenind tot mai redus.

„Ruptura unei căsnicii ajunge să fie din cauza problemelor nerezolvate!”

De asemenea, Andreea a menționat că pe parcursul mariajului s-au pierdut treptat elemente fundamentale precum susținerea, atenția reciprocă și comunicarea.

„Vreau să spun foarte clar: Rareș nu a fost niciodată infidel. În toți acești ani, a fost un soț corect și loial. Iubirea noastră ca soț și soție s-a consumat treptat, nu a fost o decizie luată pe moment. E o decizie foarte bine gândită și o decizie luată de comun acord. Ruptura unei căsnicii ajunge să fie din cauza problemelor nerezolvate, din cauza ignorării faptului că începem să ne ignorăm dorințele, lipsa timpului și nu ne mai dăm timp.

Asta este problema, că intrăm așa, în vâltoarea vieții și nu ne mai dăm timp să rezolvăm problemele care apar, și ele apar în fiecare zi. Dacă nu le rezolvi, și dacă le ignori, considerând că ai tot timpul din lume să faci lucrul acesta, ajungi în acest punct, cel puțin așa s-a întâmplat în cazul nostru!”, a explicat Andreea Popescu, pe Instagram.

Dan Alexa nu a comentat subiectul. Oficial singur, cu trei copii din două mariaje eșuate, fostul internațional se concentrează în prezent pe carieră.