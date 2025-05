Locurile de filmare din Croația pentru Game of Thrones, amenințate de tarifele impuse de Trump

Tarifele de 100% anunțate de Trump pentru filmele produse în afara SUA amenință locațiile de filmare din Croația, inclusiv Dubrovnik, celebru pentru „Game of Thrones”, iar industria și localnicii se tem de impactul asupra turismului și producțiilor viitoare.

Fortărețele și străzile pietruite din vechiul oraș croat Dubrovnik sunt adesea pline de turiști dornici să viziteze locațiile din serialul „Game of Thrones” sau din filmul „Star Wars: The Last Jedi”.

Însă declarațiile președintelui Donald Trump din această lună, prin care anunță impunerea unui tarif de 100% pentru toate filmele produse în afara Statelor Unite, au alarmat industria divertismentului și unii localnici din Dubrovnik, care se tem că regizorii nu vor mai filma aici.

„Au fost mari perturbări din cauza tarifelor pe care Trump plănuiește să le introducă”, a declarat producătorul croat de film Igor Aleksandar Nola, adăugând că bugetele au fost deja afectate de tulburările economice globale.

„O parte din finanțările provenite de la bănci și fonduri de investiții pentru artele audio-vizuale sunt în așteptare din cauza incertitudinii”, a spus Nola pentru Reuters.

Țările din Europa Centrală și Balcani au fost folosite de Hollywood de ani de zile datorită peisajelor dramatice, mixului de stiluri arhitecturale și costurilor mai mici pentru filmări. Dacă un film sau un serial devine un succes, acele locații pot deveni extrem de populare printre vizitatori.

„Filmările și ‘Game of Thrones’ au schimbat cu siguranță Dubrovnikul”, a spus ghidul turistic Ivan Vukovic. Aproximativ 1.000 de turiști participă zilnic la un tur „Game of Thrones”, a menționat el.

Au fost deschise noi magazine de suveniruri și s-au creat locuri de muncă pentru ghizi turistici și localnici care ajută la producțiile de film în afara sezonului.

„Toate acestea au generat un mare boom economic”, a adăugat Vukovic.

Trump nu a oferit detalii despre momentul exact al aplicării tarifelor, lăsând directorii executivi să se întrebe cum vor fi ele aplicate industriei filmului.

Participanții la Festivalul de Film de la Cannes, care s-a deschis marți, au adoptat o abordare prudentă de „business as usual” după șocul inițial provocat de anunțul tarifelor.

Mate Frankovic, primarul orașului Dubrovnik, care primește aproximativ 1,4 milioane de turiști anual, a spus că nu se așteaptă ca criza să dureze mult sau să afecteze serios producțiile de film și turismul din Dubrovnik.

„Sincer, nu-mi pot imagina niciun film serios american sau o producție mare fără includerea unui oraș european important”, a afirmat el.