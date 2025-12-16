search
Marți, 16 Decembrie 2025
Debuturi în „Boema” la Opera bucureșteană

Publicat:

Refrișarea distribuțiilor pare una din preocupările actuale ale managementului primei scene lirice naționale, în sensul întineririi și intrării în roluri potrivite. În plus, s-a revenit la o veche cutumă, foarte utilă, aceea ca debutanții să primească și spectacolul imediat următor în scopul sporirii încrederii în abordarea noilor personaje, a începerii rodajului. Așa s-a întâmplat recent în „Boema” de Puccini cu tenorul Andrei Petre (Rodolfo) și baritonul Sebastian Balaj (Marcello) care debutaseră cu o seară înainte ca și basul David Miron în două roluri episodice Benoît și Alcindoro. Alături de ei îmbrăca pentru prima oară costumul personajului Mimì soprana Georgiana Dumitru. Motive suficiente pentru a mă afla în sala Operei Naționale pe 13 decembrie.

Andrei Petre și Georgiana Dumitru. Credit foto: Andrei Grigore/ Opera Națională București
Andrei Petre și Georgiana Dumitru. Credit foto: Andrei Grigore/ Opera Națională București

Producția semnată de regizorul Ionel Pantea are o vechime de 17 ani și cred că subiectul menținerii ei „în priză” ar trebui să-i preocupe pe cei care au în sarcină întreținerea spectacolului. Nu în primul rând din punctul de vedere al soliștilor, care se îngrijesc de proprii eroi, mai ales debutanții, desigur sub supravegherea asistentului de regie, dar îndeosebi al ansamblurilor. Iată actul secund, scena de la Café Momus, ar fi pe de-a-ntregul veridic dacă ar recâștiga vivacitatea atmosferei festive din Ajunul Crăciunului.

Andrei Petre este posesorul unui glas liric „plin”, sonor, cu timbru frumos și rotund, omogen pe registre. Artistic judecând, atingerea mîinii fragilei Mimì nu l-a curentat și în general chimismul dintre cei doi nu s-a simțit, părând o versiune… concertantă. Poate mai puțin poetic în primul act, în special în aria „Che gelida manina” cu culminație acută perfectibilă. Și nota de Do natural încheietoare a duetului din finalul actului va deveni mai prelungă din partea amândurora. Andrei Petre a fost mai emoționant în actul al III-lea și, bineînțeles, în ultimul. Perspectivele semnificative ale tenorului, în afara pătrunderilor expresive, se află și într-un viitor teritoriu spint.

 Georgiana Dumitru s-a remarcat anterior, printre altele, în rolul Violetta din „Traviata”. Acum i-a dăruit lui Mimì sensibilitate, simplitate, delicatețe, tristețe. În afara registrului grav mai puțin rezonant, glasul a avut strălucire și penetranță, construcția frazelor a fost înduioșătoare, dăruită trăirilor contrastante ale personajului. Desenele melodice au evoluat fluid, doar în prima arie, probabil simțindu-se furată de… indicația lui Puccini con grande espansione, fraza  „il primo bacio” s-a văzut segmentată de o respirație nepotrivită. Se întâmplă la debut. Și pentru Georgiana Dumitru, viitorul apare luminos.

Sebastian Balaj, Andrei Petre, Georgiana Dumitru. Foto: Andrei Grigore/ Opera Națională București
Sebastian Balaj, Andrei Petre, Georgiana Dumitru. Foto: Andrei Grigore/ Opera Națională București

În distribuție, am regăsit  timbrul cald și generos al lui Sebastian Balaj, pe care îl remarcasem în timpul studenției sale clujene ca Masetto din „Don Giovanni” sau Contele din „Nunta lui Figaro”, acum îmbogățit în rezonanțe de substanță detectabile de la prima replică („Questo Mar Rosso mi ammollisce e assidera… Per vendicarmi, affogo un Faraon!”, cu Fa natural acut) și amploare de sunet (iată, intervenția „Gioventù mia” din actul al II-lea), cu nuanțe duioase alături de Andrei Petre în duetul „In un coupé… O Mimì tu più non torni” (ultimul act). Îl aștept pe Sebastian Balaj într-o extensie bine gândită de repertoriu către roluri verdiene.

Sebastian Balaj, Andrei Petre, Dan Indricău, Leonard Bernad. Foto: Andrei Grigore/ONB
Sebastian Balaj, Andrei Petre, Dan Indricău, Leonard Bernad. Foto: Andrei Grigore/ONB

Posesorul unui glas profund de calitate catifelată, basul Leonard Bernad a fost Colline, cu interpretare potrivită a îndureratei arii „Vecchia zimarra”.

Grupul celor patru prieteni a fost completat de baritonul Dan Indricău, ca Schaunard, în bună formă.

Sebastian Balaj și Cristina Maria Oltean. Foto: Andrei Grigore/ Opera Națională București
Sebastian Balaj și Cristina Maria Oltean. Foto: Andrei Grigore/ Opera Națională București

Și soprana Cristina Maria Oltean s-a arătat ca de obicei binevenită în rolul Musetta, interpretat cu nerv și Glanz de voce.

Deocamdată optim interpret al celor două personaje de caracter amintite, basul David Miron va demonstra în viitor și alte abilități.

Alte roluri comprimare au revenit lui Adrian Ionescu (Vameșul) și Constantin Negru (Parpignol).

Deci, debuturi valabile și confirmări în „Boema” bucureșteană.

Sub bagheta expertă a lui Daniel Jinga, ansamblurile (orchestra, corul și corul de copii) au cântat îngrijit și au creat atmosfera muzicală propice desfășurării spectacolului. Daniel Jinga și Adrian Ionescu au pregătit Corul Operei Naționale, iar Smaranda Morgovan Corul de copii.

Daniel Jinga și Orchestra ONB. Foto: Andrei Grigore/ Opera Națională București
Daniel Jinga și Orchestra ONB. Foto: Andrei Grigore/ Opera Națională București
