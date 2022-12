Când începe sezonul 3 al serialului „Emily in Paris“. Serialul renunță la clișeele despre stilul francez VIDEO

Noul sezon al serialului Netflix mută accentul de pe diferenţele culturale pe confruntările dintre personaje, potrivit producătorului american Darren Star.

Cel de-al treilea sezon al comediei cu Lily Collins în rolul lui Emily Cooper va avea premiera pe 21 decembrie. „Emily in Paris” o are în centru pe Emily, interpretată de Lili Collins, o tânără director de marketing din Chicago care ajunge să lucreze la Paris când companiei ei cumpără o firmă franceză. Aici are parte de numeroase aventuri.

Serialul se va axa pe protagonişti, renunţând la înşiruirea clişeelor despre stilul de viață francez și cel american în favoarea unei ''confruntări între persoanje'', a spus Star, care este totodată producător executiv şi scenarist al serialului.

„Se simte mai puţin ca un peşte pe uscat şi îmbrăţişează cultura din jurul ei“, a spus Collins despre personajul ei, Emily. Urmărit de 58 de milioane de gospodării în prima lună de la premieră, serialul a fost lansat în 2020, în plină perioadă de lockdown din cauza pandemiei de COVID-19, şi a devenit cea mai populară comedie de pe Netflix anul acesta.

În cel de-al treilea sezon, actorii Paul Forman şi Melia Kreiling se alătură distribuţiei. „Apar personaje noi, care aduc multe caracteristici noi şi complică întreaga schemă“, a spus Star.

Serialul a fost creat de Darren Star („Sex and the City” şi „Younger”) şi este produs de MTV Studios, Darren Star Productions şi Jax Media.

Collins este producătoare, iar pe lângă Star, Tony Hernandez şi Lilly Burns de la Jax Media, împreună cu Andrew Fleming sunt producători executivi. Lilly Collins, născută în Marea Britanie, are 33 de ani şi este fiica muzicianului Phil Collins.