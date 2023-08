Centrul Filia, despre „abuzurile“ de la „Insula iubirii“. „Un concurent a luat mâna partenerei și a așezat-o pe penisul lui“

ONG-ul sancționează dur imaginile și comportamentele prezentate în show-ul de la Antena 1, considerându-le „toxice și abuzive“.

Reality-show-ul în care participă cupluri ce își testează relația și fidelitatea a fost amendat în trecut de CNA pentru prezentarea unor imagini idecente. Și în acest sezon, unii concurenți și ispitele sunt protagoniștii unor scene controversate, iar multe dintre imagini sunt prezentate pe post.

Centru Filia, o organizație feministă care luptă pentru drepturile femeilor, a criticat dur, într-o postare pe Facebook, imaginile din ediția din 28 iulie a emisiunii, dar și linia generală a acestui show.

„Hai să vorbim din nou despre Temptation Island - Insula Iubirii, comportamentele toxice și abuzive pe care le vedem în această emisiune și conversațiile din jurul lor.

De nenumărate ori, am observat încălcări ale consimțământului participanților, atât din partea concurenților, cât și a ispitelor. Unul dintre cele mai grave abuzuri a fost prezentat în ediția de pe 28 iulie, când un concurent a luat mâna partenerei sale de date și a așezat-o pe penisul lui. Aceasta a povestit:

«M-a luat de mână și mâna mea, condusă de mâna lui, a ajuns într-o zonă intimă. Nu am 16 ani să mă emoționez la lucruri din astea mărunte, însă pentru nicio femeie, oricât de multă sau puțină experiență ar avea, nu este simplu să te trezești cu astfel de gesturi. Mă bucur că am putut să mă stăpânesc și să nu îi răspund cum mi-aș fi dorit cu adevărat să îi răspund. Am simțit că nu știe ce înseamnă respect, bun simț, sentimente, el știe doar ce înseamnă atracție sexuală și atât».

Acesta este un act de hărțuire sexuală și nu are ce căuta în niciun joc de seducție. Doar DA înseamnă DA! Orice interacțiune de natură sexuală trebuie să se bazeze înainte de toate pe CONSIMȚĂMÂNT“, se arată în postare.

Centru Filia exemplifică și alte derapaje din emisiune.

„Același concurent a atins-o pe aceeași persoană într-un episod anterior, iar actul a fost prezentat ca o dovadă de atracție și apreciere, cu toate că ea s-a simțit vădit inconfortabil.

Una dintre ispitele feminine a luat pe ascuns locul persoanei care făcea masaj unui concurent și l-a atins pe acesta neconsensual. Actul a fost justificat de ispită ca o provocare și o glumă, iar reacția firească de supărare a bărbatului a fost prezentată ca lipsă de umor.

Ispite masculine care au atins în repetate rânduri corpurile concurentelor, ignorând sau minimalizând refuzurile lor.

Obiectificarea femeilor din emisiune, care sunt prezentate doar ca obiectele plăcerii bărbaților, prin prisma aspectului fizic.

Stereotipuri și prejudecăți de gen despre rolul femeilor și bărbaților în relații: bărbații se bucură de limite mai laxe când vine vorba de înșelat și sunt prezentați în rolul de cap al familiei, concurentele sunt prezentate ca fiind «cuminți», «fidele», «femei de casă».

Nimeni nu ar trebui forțat să își asume că prin participarea la emisiune va trebui să accepte instanțe de hărțuire sexuală“, au mai scris reprezentanții Centrului Filia, pe Facebook.

Totodată, a fost prezentată și o listă de reglementări care să fie implemetate de producători.

„Cerem producătorilor emisiunii:

Să introducă în contractele participanților reguli ferme în ceea ce privește actele de hărțuire sexuală și violență de gen și să taxeze imediat orice abatere.

Să colaboreze cu specialiști și să deruleze programe de educare în ceea ce privește consimțământul, la fiecare nivel: atât pentru echipa de producție, cât și pentru participanți.

Să tragă la răspundere astfel de comportamente și discursuri pe canalele de comunicare ale emisiunii“.