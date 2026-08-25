 Record la Big Little Festival: peste 60.000 de părinți, copii și bunici au petrecut împreună | adevarul.ro

Record la Big Little Festival: peste 60.000 de părinți, copii și bunici au petrecut împreună

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Big Little Festival 2026 a transformat, timp de trei zile, Palatul Mogoșoaia în cea mai mare sărbătoare de familie din Europa de Est. Peste 60.000 de copii, părinți și bunici au venit să petreacă timp împreună, să se joace, să danseze, să se răcorească și, mai ales, să se bucure unii de ceilalți.

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Foto: Big Little Festival

Într-un decor verde, pe aproximativ 12 hectare de pădure, umbră și verdeață, festivalul a fost despre conexiune, fără reguli de vârstă și fără „nu pot“.

De dimineața până seara, copiii și părinții au avut activități pe care le-au descoperit împreună. Copacul Dorințelor a fost unul dintre cele mai iubite locuri din festival: cei mici au scris dorințele pe bilețele și și au transformat copacul într-unul dintre simbolurile acestei ediții.

Canicula din weekendul trecut a fost mai ușor de suportat pe domeniul Mogoșoaia, în zonele de răcorire de la festival, unde au fost amplasate ventilatoare cu apă, dar și pentru că pompierii au venit cu o soluție pe măsură: demonstrații care au devenit, pentru câteva minute, adevărate petreceri cu apă. Copiii și părinții s-au stropit, s-au răcorit și s-au jucat împreună, iar canicula a devenit doar un alt motiv de distracție.

Tiroliana, Scena Poveștilor, Tabăra de muzică Hahaha Producțion, atelierele și zonele de joacă și sport au ținut familiile în mișcare pe toată durata evenimentului. Muzica a avut un loc important în program, de la concertele folk susținute de Țapinarii, Emeric Imre și Daniel Iancu, până la concursul de talente. Printre debutanți s-a numărat Serenity, din Călărași, o trupă formată din patru adolescenți care cântă rock și care a demonstrat că la Big Little Festival scena este pentru toate vârstele și pentru toate visurile.

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Foto: Big Little Festival

A patra ediție în 2027

Pajiștea de la Moghoșoia s-a transformat, în fiecare seară, într-o imensă sărbătoare a familiilor, cu pături întinse pe iarbă, muzică live și oameni dragi alături, iar aceasta este imaginea care a surprins cel mai bine spiritul festivalului: copii, părinți și bunici care nu s-au grăbit nicăieri și care s-au bucurat de timpul petrecut împreună. Pe scena mare au urcat artiști care au reușit să aducă împreună generațiile: Vama, Smiley, Andra, Alina Sorescu, Cristian Porcari și Antonia Grigore.

„Big Little Festival este despre timp petrecut împreună. Despre părinți care se joacă, despre copii care își văd părinții râzând, despre bunici care dansează și despre toate momentele și amintirile care rămân după ce se termină un festival. Ne-am dorit ca, timp de trei zile, familia să fie în centrul tuturor lucrurilor și credem că am reușit să construim un loc în care generațiile s-au întâlnit cu adevărat“, spune Adrian Nica, organizator Big Little Festival. Pentru unii dintre participanții la festival, distracția a venit la pachet și cu premii oferite de parteneri: o excursie la Brașov pentru o familie, două biciclete și patru telefoane de ultimă generație. Momentul cel mai așteptat a fost însă extragerea marelui premiu, un automobil super hybrid BYD Dolphin G DM-i câștigătorul fiind anunțat de Mihai Morar, care a urcat pe scenă pentru a face extragerea.

Cele trei zile de la Mogoșoaia au însemnat muzică, joacă, povești, adrenalină, dans și foarte multă conexiune. Iar povestea continuă: biletele pentru Big Little Festival 2027 au fost deja puse în vânzare, astfel că familiile care nu vor să rateze următoarea ediție își pot rezerva deja locul la următoarea mare sărbătoare dedicată timpului petrecut împreună.

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