 O nouă zi sold out la NIBIRU, 82.000 de vizitatori în stațiunea de pe litoral și un show de neuitat a lui HUGEL în a doua zi a festivalului Galaxia | adevarul.ro
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O nouă zi sold out la NIBIRU, 82.000 de vizitatori în stațiunea de pe litoral și un show de neuitat a lui HUGEL în a doua zi a festivalului Galaxia

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NIBIRU atinge un nou record cu 82.000 de participanți care au umplut stațiunea pentru încă o seară de distracție. De la primele ore ale serii, vizitatorii au venit în stațiune pentru a-și petrece seara la NIBIRU, promenada fiind un loc de plimbare, de descoperire a unor restaurante noi, participare  la diferite spectacole de la stand-up comedy la concerte de pian la show-urile de pe Center Stage create de directorul artistic Răzvan Dincă. NIBIRU prezintă în fiecare seară noi experiențe de care publicul se poate bucura.

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A doua zi a festivalului Galaxia, a adus un moment special în stațiune prin show-ul lui HUGEL. Setul lui a început cu arena plină și s-a încheiat și cu scena plină de oameni, transformând NIBIRU într-un club în aer liber. Pe parcursul show-ului, publicul a urcat pe scenă, dansatorii și invitații s-au alăturat, iar luminile și vizualurile au creat un dancefloor uriaș.

Pe lângă HUGEL, line-up-ul celei de-a doua zile a fost construit astfel încât să mențină energia la un nivel ridicat pe tot parcursul serii cu artiști precum Olly Alexander, Moojo, Gordo care au urcat pe scena NIBIRU Arena.

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Dincolo de muzică, NIBIRU continuă să funcționeze ca o nouă stațiune unde oamenii se pot bucura de vacanța de vară. Vizitatorii s-au plimbat toată seara între arenă, promenadă și zonele de experiențe. Familie cu copii s-au putut distra la zona Hype Play unde cei mici pot găsi cel mai mare playground de pe litoral, dar și la parcul de distracții din stațiune. Tinerii care doresc să rămână activi și pe durata verii pot veni la skate park și se pot juca la terenurile de paddle și basket.

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Promenada a rămas un loc central prin care se descoperă întreaga experiență: grupuri care se pregătesc să intre în arenă, oameni care se bucură de bucătăriile din întreaga lume, petreceri spontane în diferite locuri din stațiune și show-uri stradale spectaculoase. Toate acestea fac parte dintr-un program divers pentru toate gusturile și generațiile.

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Astăzi, GALAXIA închide prima ediție a festivalului, pe NIBIRU Arena urcând Nicky Jam, Farruko, Clean Bandit, Salvatore Gannaci, dar și  Antonia, Alina Eremia și Lazy Ed. Pe Center Stage, publicul îi va putea vedea Alex Velea și Carla’s Dreams.

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