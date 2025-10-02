search
Joi, 2 Octombrie 2025
Comisia Europeană vrea să schimbe regulile digitale: Antreprenorii români pot trimite propunerile

Publicat:

Comisia Europeană face curățenie generală în regulile digitale ale UE și așteaptă sugestiile firmelor și ale antreprenorilor din România - exemple, bune practici și propuneri - despre cum să simplifice legislația digitală (date, inteligență artificială, securitate cibernetică).

Imagine care sugerează Inteligența Artificială și securitatea cibernetică
Antreprenorii români pot trimite propunerile la CE. Foto Shutterstock

Scopul este reducerea poverii administrative, mai ales pentru IMM-uri, și pregătirea viitorului pachet legislativ „Digital Omnibus”. Antreprenorii români interesați pot transmite aceste propuneri prin intermediul casei de avocatură Buju, Stanciu și Asociații (BSA), până pe 12 octombrie.

„Uniunea Europeană are reputația (nu mereu nedreaptă) de reglementare excesivă. Comisia Europeană nu vrea să coboare standardele, ci să nu mai supună business-urile la birocrație inutilă, care frânează antreprenorii în competiția cu SUA și China. Spus altfel, se taie dublurile de conformare, dar se păstrează nivelul de protecție.

De aceea, vrea să audă vocile din mediul de afaceri. Prin urmare, Comisia Europeană așteaptă sugestii pentru legislația privind mediul digital, de la date la securitate cibernetică și AI de la companii din toate țările membre. Echipa noastră se ocupă de centralizarea acelor propuneri și de trimiterea lor la Comisia Europeană. Așadar așteptăm sugestiile antreprenorilor și firmelor din România până pe 12 octombrie”, explică avocatul Victor Buju, partener fondator Buju Stanciu & Asociații, societate de avocatură specializată în domeniul dreptului tehnologiei și comercial, printre altele.

Ce avantaje vor fi pentru IMM-urile și alte firme din România

Comisia strânge exemple, bune practici și propuneri despre cum să simplifice legislația digitală (date, AI, cyber). Inițiativa mizează pe reducerea poverii administrative, mai ales pentru IMM-uri, și pregătește terenul pentru un pachet legislativ de simplificare.

„Regulile bune seamănă cu un drum bine marcat: nu te obligă să oprești din 3 în 3 metri ca să mai completezi un formular. Dacă Europa chiar vrea să simplifice, rezultatul se vede în timp câștigat pentru inovație și în mai puțini bani aruncați pe conformare care se mușcă singură de coadă. Pe scurt: mai puțină hârțogăraie, mai multă dezvoltare”, explică Marius Stanciu, partener al aceleiași case de avocatură.

Prin modificarea legii, vor apărea avantaje ca:

• Mai puține reguli care se suprapun înseamnă costuri mai mici și decizii mai rapide

• Mai puține raportări în oglindă înseamnă timp eliberat din back-office spre produs și clienți

• Claritate la intersecția protecției datelor-AI-cyber, adică un risc legal mult mai mic

„Din ce vedem în teren, companiile nu cer minuni. Cer aceleași definiții peste tot, raportări care nu se repetă și un traseu de conformare unic, previzibil. Dacă Digital Omnibus va aduce aceste trei lucruri, IMM-urile vor simți diferența la cash-flow, nu doar la teorie”, declară Alexandru Alexandrescu, coordonator practică Data & AI la BSA.

Ce nereguli au fost deja semnalate de companii

Specialiștii BSA au declarat că, în ultimele zile, au primit deja cazuri concrete din partea unor companii din software, fintech, producție/IoT și sănătate, semnalând definiții nealiniate, raportări duplicate (inclusiv NIS2/GDPR) și trasee paralele de conformare la intersecția date-AI-cybersecurity. Aceste nereguli reprezintă exact tipologia de blocaje pe care inițiativa își propune să o cartografieze și să o traducă în recomandări coerente unice către Comisia Europeană.

Economie

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
