Taylor Swift, desemnată artistul anului la gala American Music Awards 2022

Cântăreaţa americană Taylor Swift a obţinut duminică cea mai prestigioasă distincţie la American Music Awards, fiind desemnată artista anului.

Gala, care s-a desfăşurat la Los Angeles, şi-a desemnat câştigătorii în urma voturilor exprimate de către fani, fiind cel mai mare eveniment de acest fel.

Interpreta hitului "Anti-Hero" le-a mulţumit susţinătorilor săi după ce în ultimii trei ani a lansat patru noi albume şi a reînregistrat două mai vechi. "Nu pot să exprim cât de incredibil este pentru mine faptul că încă fac asta şi că încă vă pasă", a declarat ea pe scena galei din Los Angeles.

Anterior, reînregistrarea de către Swift a albumului său "Red" din 2012 a obţinut premiul pentru albumul pop favorit şi cel pentru albumul country favorit. Cântăreaţa în vârstă de 32 de ani a realizat noi versiuni ale albumelor sale din trecut după o dispută cu fosta ei casă de discuri. La categoria artistul anului, Swift a triumfat în faţa unor nume ca Beyoncé, Harry Styles, The Weeknd, Drake, Adele şi Bad Bunny.

Cântăreaţa Pink a deschis gala dansând şi cântând pe patine cu rotile pe melodia ei optimistă "Never Gonna Not Dance Again", iar comediantul şi gazda Wayne Brady a avut un monolog pe ritmuri de rap. "Nimeni nu pălmuiește pe cineva în seara asta", a glumit Brady, făcând aluzie la infamul atac al lui Will Smith asupra lui Chris Rock la Premiile Oscar.

Dove Cameron, o fostă actriţă de la Disney Channel care a ajuns în topurile Billboard din acest an cu single-ul său 'Boyfriend", a fost premiată pentru debut, în timp ce Machine Gun Kelly, care a purtat un costum de culoare mov cu ţepi lungi argintii, a fost desemnat artistul rock favorit.

Taylor Swift a triumfat şi la categoriile artista pop favorită şi artista country favorită, în timp ce Harry Styles a obţinut premiul pentru artistul pop favorit, iar trupa sud-coreeană BTS, cel pentru trupa pop favorită.La categoriile dedicate hip-hop-ului, artistul favorit a fost desemnat Kendrick Lamar (câştigător şi categoria albumul hip-hop favorit cu "Mr.Morale & the Big Steppers"), iar artista favorită, Nicki Minaj.

Beyoncé s-a impus la categoriile artista R&B favorită, cântecul R&B favorit ("Break My Soul") şi albumul albumul R&B favorit ("Renaissance").