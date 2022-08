Cântăreața Taylor Swift și rapperul Bad Bunny, marii câștigători la MTV Video Music Awards FOTO

Rapperul portorican Bad Bunny ┼či megastarul american Taylor Swift au incendiat atmosfera duminic─â sear─â la gala anual─â a MTV Video Music Awards, informeaz─â AFP.

Ceremonia, prezentat─â de LL Cool J, Nicki Minaj ┼či Jack Harlow, ┼či organizat─â pe o aren─â din Newark, New Jersey, este mai cunoscut─â pentru recitalurile ┼či momentele extravagante oferite de arti┼čti dec├ót pentru premiile care recompenseaz─â cele mai bune videoclipuri muzicale ale anului.

Cu toate acestea, dup─â dou─â edi┼úii (2020 ┼či 2021) perturbate de pandemie, rapperul Bad Bunny (28 de ani) nu a urcat pe scena de la Prudential Center din Newark, deoarece c├ónt─âre┼úul din Puerto Rico, o insul─â din Caraibe aflat─â sub jurisdic┼úia SUA, a c├óntat s├ómb─ât─â ┼či duminic─â seara ├«n fa┼úa a 100.000 de fani pe Yankee Stadium din Bronx, New York.

Purt├ónd un costum roz din satin ┼či ochelari de soare albi, Benito Antonio Martinez Ocasio, alias Bad Bunny, a vorbit ├«n spaniol─â via livestream pentru a "mul┼úumi New York-ului" ┼či a c├ónta melodia sa de succes "Titi Me Pregunto", care r─âsun─â de luni de zile pe str─âzile metropolei culturale ┼či economice americane."├Äntotdeauna am crezut c─â a┼č putea fi una dintre cele mai mari vedete de pe planet─â f─âr─â s─â-mi schimb cultura sau limba (...) Sunt Benito Antonio Martinez din Puerto Rico pentru ├«ntreaga lume!", a exclamat rapperul, c├ó┼čtig─âtorul sec┼úiunii "Artistul anului". O alt─â vedet─â pop a momentului, Harry Styles, a acceptat ┼či el premiul pentru cel mai bun album al anului ("Harry's House") de la distan┼ú─â via livestream, ├«nainte de a se ├«ntoarce la concertul s─âu din emblematicul Madison Square Garden din Manhattan.

Vedeta Taylor Swift a f─âcut ├«ns─â senza┼úie covorul ro┼ču de la Prudential Center ├«ntr-o rochie realizat─â din cristale ┼či a c├ó┼čtigat premiul "Videoclipul anului" pentru o versiune de 10 minute a hitului s─âu "All Too Well".

"Sunt at├ót de m├óndr─â de ceea ce am f─âcut", a declarat c├ónt─ârea┼úa ├«n v├órst─â de 32 de ani, care a decis s─â re├«nregistreze primele sale ┼čase albume pentru a controla ea drepturile de autor, ├«n fa┼úa industriei muzicale. "Nu am fi putut realiza acest scurtmetraj dac─â nu era┼úi voi, fanii", a m─ârturisit superstarul multimilionar, cu zeci de milioane de urm─âritori pe re┼úelele de socializare.Ea a profitat de ocazie pentru a anun┼úa lansarea urm─âtorului s─âu album pe 21 octombrie.

Apari╚Ťie-surpriz─â a lui Johnny Depp

Dove Cameron a fost desemnată "Cel mai bun artist nou", iar premiul pentru cea mai bună trupă a revenit BTS.Totodată, "Cântecul anului" a fost desemnat "Happier Than Ever", al lui Billie Eilish, iar cel mai bun videoclip hip-hop aparţine lui Nicki Minaj Featuring Lil Baby, "Do We Have A Problem?".

Cel mai bun c├óntec al verii este "First Class", al lui Jack Harlow, iar cel mai bun videoclip pop ├«i apar┼úine lui Harry Styles, "As It Was". De asemenea, "Black Summer", al celor de la Red Hot Chili Peppers, a fost desemnat cel mai bun videoclip rock.Actorul Johnny Depp, care fusese evitat de lumea divertismentului ├«n timpul procesului cu fosta sa so┼úie, Amber Heard, a ap─ârut pentru scurt timp ├«n timpul ceremoniei, av├ónd fa┼úa inserat─â digital ├«n interiorul c─â┼čtii unui astronaut care a plutit deasupra mul┼úimii. "Aveam nevoie s─â muncesc", a glumit vedeta din "Pira┼úii din Caraibe" la ├«nceputul show-ului┬á┬á