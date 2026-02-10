Sting va concerta la UNTOLD 2026. Legenda muzicii rock va urca pe scena festivalului de la Cluj-Napoca

Sting va urca pe scena UNTOLD 2026 de la Cluj-Napoca, festival care va avea loc între 3 și 6 august, au anunțat marți organizatorii. Legenda muzicii, cu peste 100 de milioane de discuri vândute, 17 premii Grammy și un loc de seamă în Rock and Roll Hall of Fame, promite un spectacol memorabil pentru fanii din România.

Gordon Matthew Thomas „Sting” Sumner, născut pe 2 octombrie 1951 în Newcastle, Marea Britanie, este muzician, cântăreț, compozitor și actor. El a fost solistul, basistul și principalul compozitor al trupei The Police între 1977 și 1986, înainte de a începe o carieră solo de succes. Cu The Police, Sting a lansat hituri precum „Roxanne” și „Don't Stand So Close to Me”, iar în 2000 a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood. În 2003 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame și a fost înnobilat de regina Elizabeth a II-a cu medalia Ordinului Imperiului Britanic în rang de Comandor (CBE).

Pe lângă Sting, organizatorii au anunțat și prezența lui Lewis Capaldi, cântăreț britanic nominalizat la Premiile Grammy și câștigător al mai multor Brit Awards. Primul val de artiști confirmați la UNTOLD 2026 include nume care au definit cultura pop și electronică a ultimului deceniu: Flo Rida, Swae Lee, Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers, Marshmello, Lost Frequencies, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki, Mestiza, Tash Sultana, Afrojack și R3hab.

Abonamentele sunt disponibile pe untold.com, iar fanii pot opta și pentru experiența UNTOLD ONE 2026, cu posibilitatea de plată în rate.