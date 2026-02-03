Articol publicitar

Locul 3 în clasamentul celor mai mari festivaluri de muzică din lume, UNTOLD lansează primul val de artiști pentru 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers, Lost Frequencies și mulți alții

Publicat:

UNTOLD ONE este conceptul sub care va fi organizată ediția din 2026 și marchează începutul unei noi decade pentru festival, o etapă care promite a fi una spectaculoasă, ambițioasă și intensă. Între 6 și 9 august 2026, Cluj-Napoca devine din nou capitala globală a muzicii, a show-urilor legendare și a experiențelor care depășesc granițele unui festival clasic.

Primul val de artiști confirmați pentru UNTOLD ONE 2026 îi include pe Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers, Lost Frequencies alături de multe alte nume care vor transforma ediția din 2026 într-un reper pe scena internațională.

De la hituri care au dominat topurile globale, până la show-uri live care au devenit virale pe marile scene ale lumii, primul anunț de lineup reflectă esența noii ere UNTOLD ONE: premiere internaționale, artiști care definesc sound-ul generațiilor actuale, producții vizuale impresionante și experiențe create special pentru scena UNTOLD.

Flo Rida, unul dintre cei mai de succes artiști din istoria pop-rap-ului, ajunge pentru prima dată pe scena principală a festivalului UNTOLD. Cu peste 80 de milioane de discuri vândute la nivel global și hituri care au depășit pragul de un miliard de ascultări, precum Low sau Good Feeling, Flo Rida a redefinit muzica urbană mainstream și a transformat-o într-un fenomen global, fiind o prezență constantă pe radio, în topuri și pe marile scene de festival.

Swae Lee, una dintre cele mai influente voci ale noii generații de hip-hop și pop, vine la UNTOLD ONE cu un portofoliu de piese care domină platformele de streaming. Sunflower, colaborarea sa cu Post Malone, a depășit 4,1 miliarde de ascultări pe Spotify, devenind una dintre cele mai ascultate piese din istoria platformei și consolidând statutul său de artist care definește sound-ul mainstream contemporan.

Zona electronică este reprezentată de unii dintre cei mai mari DJ și producători ai planetei.

Kygo, pionierul tropical house, este unul dintre artiștii cu cea mai rapidă ascensiune din istoria muzicii dance. Producțiile sale au depășit pragul de miliarde de streamuri, iar piese precum Firestone sau It Ain’t Me au acumulat peste 3 miliarde de ascultări la nivel global. În 2022, Kygo a intrat în istorie ca primul DJ care a susținut un show în cadrul ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice.

The Chainsmokers, creatorii piesei Closer, una dintre cele mai ascultate piese din toate timpurile, cu peste 3,5 miliarde de streamuri, au redefinit granița dintre muzica pop și electronică. Câștigători ai unui premiu Grammy și autori ai unor hituri globale precum Something Just Like This sau Don’t Let Me Down, duo-ul rămâne un reper pentru generațiile care au crescut cu sound-ul lor.

Lost Frequencies, unul dintre cei mai de succes artiști europeni ai ultimului deceniu, a impus un sound melodic house care a cucerit topurile internaționale prin piese precum Where Are You Now (1,6 miliarde de streamuri) sau Are You With Me (peste 1,3 miliarde de ascultări). 

Lineup-ul primului val este completat de Tash Sultana, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki, Mestiza, artiști care aduc pe scena UNTOLD ONE stiluri diferite și perspective muzicale care extind experiența festivalului dincolo de orice limită de gen.

ABONAMENTELE PENTRU UNTOLD ONE 2026 SUNT DISPONIBILE PENTRU FANI, CU OPȚIUNEA DE PLATĂ ÎN RATE

Primul val de artiști anunțați pentru UNTOLD ONE 2026 confirmă direcția festivalului: un eveniment care reunește nume relevante din cultura pop, electronică și urbană, într-o experiență de festival recunoscută la nivel global pentru dimensiune, producție și emoție.

Creatorii UNTOLD vor anunța, în perioada următoare, și alte nume confirmate pentru ediția din 2026. Clasat constant în topul celor mai mari festivaluri din lume, UNTOLD continuă să fie un punct de referință pe harta internațională a evenimentelor muzicale, iar UNTOLD ONE marchează un nou capitol în povestea brandului, un capitol construit pentru fanii care caută experiențe memorabile, show-uri spectaculoase și momente care rămân.

Abonamentele sunt disponibile pe untold.com, iar fanii își pot rezerva experiența UNTOLD ONE 2026, cu abonamente care pot fi achiziționate cu posibilitatea de plată în rate.  

UNTOLD ONE va avea loc între 6–9 august 2026, în Cluj-Napoca.

