Festivalul Untold a anunțat primii artişti pentru ediţia din 2026

Organizatorii Festivalului Untold anunţă primul val de artişti, pentru ediţia din acest an, care va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 6-9 august.

"Locul 3 în clasamentul celor mai mari festivaluri de muzică din lume, Untold lansează primul val de artişti pentru 2026: FLO RIDA, SWAE LEE, KYGO, THE CHAINSMOKERS, LOST FREQUENCIES ŞI MULŢI ALŢII. UNTOLD ONE este conceptul sub care va fi organizată ediţia din 2026 şi marchează începutul unei noi decade pentru festival, o etapă care promite a fi una spectaculoasă, ambiţioasă şi intensă. Între 6 şi 9 august 2026, Cluj-Napoca devine din nou capitala globală a muzicii, a show-urilor legendare şi a experienţelor care depăşesc graniţele unui festival clasic", se arată într-un comunicat trimis marţi de organizatori, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, artiştii care vor fi prezenţi vor transforma ediţia din 2026 într-un reper pe scena internaţională.

"De la hituri care au dominat topurile globale, până la show-uri live care au devenit virale pe marile scene ale lumii, primul anunţ de lineup reflectă esenţa noii ere UNTOLD ONE: premiere internaţionale, artişti care definesc sound-ul generaţiilor actuale, producţii vizuale impresionante şi experienţe create special pentru scena UNTOLD", mai arată sursa citată.

Flo Rida, unul dintre cei mai de succes artişti din istoria pop-rap-ului, ajunge pentru prima dată pe scena principală a festivalului UNTOLD. Cu peste 80 de milioane de discuri vândute la nivel global şi hituri care au depăşit pragul de un miliard de ascultări, precum Low sau Good Feeling, Flo Rida a redefinit muzica urbană mainstream şi a transformat-o într-un fenomen global, fiind o prezenţă constantă pe radio, în topuri şi pe marile scene de festival.

De asemenea, Swae Lee, una dintre cele mai influente voci ale noii generaţii de hip-hop şi pop, vine la UNTOLD ONE cu un portofoliu de piese care domină platformele de streaming. Sunflower, colaborarea sa cu Post Malone, a depăşit 4,1 miliarde de ascultări pe Spotify, devenind una dintre cele mai ascultate piese din istoria platformei şi consolidând statutul său de artist care defineşte sound-ul mainstream contemporan.

"Creatorii UNTOLD vor anunţa, în perioada următoare, şi alte nume confirmate pentru ediţia din 2026. Clasat constant în topul celor mai mari festivaluri din lume, UNTOLD continuă să fie un punct de referinţă pe harta internaţională a evenimentelor muzicale, iar UNTOLD ONE marchează un nou capitol în povestea brandului, un capitol construit pentru fanii care caută experienţe memorabile, show-uri spectaculoase şi momente care rămân", menţionează organizatorii.