Luni, 25 August 2025
Adevărul
Publicat:

Foștii colegi de trupă ai lui Sting din The Police îl dau în judecată pe solist „pentru milioane de lire sterline în drepturi de autor pierdute”, potrivit Daily Mail Online

Aristul, în vârstă de 73 de ani, a primit o citație de la chitaristul Andy Summers și bateristul Stewart Copeland.

Solicitarea de despăgubiri „substanțiale” formulată de foștii colegi vine după mulți ani de dispute juridice acerbe.

„Această situație se prefigura de ceva vreme. Avocații au încercat în repetate rânduri să ajungă la o înțelegere extrajudiciară, dar au ajuns într-un impas. Andy și Stewart au decis că nu există altă alternativă decât instanța de judecată, așa că au apăsat butonul. Ei susțin că li se datorează milioane de lire sterline din drepturi de autor neîncasate”, a declarat o sursă pentru The Sun.

Înalta Curte din Londra a înregistrat cazul la rubrica „contracte și acorduri comerciale generale”. Sting figurează ca pârât, sub numele său real, Gordon Matthew Sumner, iar compania sa, Magnetic Publishing Limited, apare, de asemenea, ca pârâtă.

Cât căștigă Sting din hitul Every Breath You Take

Estimările arată că Sting ar câștiga 550.000 de lire sterline pe an din drepturi de autor numai pentru hitul Every Breath You Take, a cincea cea mai vândută melodie a anilor '80.

Colegii de trupă Summers și Copeland, care nu au fost menționați ca autori ai piesei pe single, se consideră prejudiciați.

Povestea The Police, începută promițător, încheiată abrupt

Trupa new wave The Police s-a format la Londra, în 1977, și a ajuns celebră grație celui de-al doilea album, Reggatta de Blanc, primul dintre cele patru albume care au ajuns în topul clasamentelor.

Trupa a avut cinci single-uri pe locul întâi în Marea Britanie și a ajuns pe primul loc în SUA cu Every Breath You Take.

Ultimul turneu al trupei s-a încheiat în 1984, fără niciun rămas bun între membri sau față de fanii lor. Cei trei și-au făcut publice problemele cu glume ironice în studio și chiar în timpul interviurilor.

The Police s-a destrămat și dizolvat cu resentimente și furie, iar Sting a continuat să cânte ca artist solo.

Totuși, The Police a revenit în mod surprinzător cu un turneu desfășurat între 2007 și 2008, iar pentru cele 151 de concerte, trupa a călătorit în întreaga lume, din Europa până în America de Sud.

The Police. Captura video Youtube Message In A Bottle
Trupa The Police interpretand „Message in a bottle”. FOTO captură YouTube

Turneul de revenire i-a adus lui Summers milion de dolari pe noapte.

Reuniunea a adus trupei un venit de 292 de milioane de lire sterline, chitaristul Summers declarând pentru The Telegraph, în 2022, că a câștigat un milion de dolari pe noapte.

„Turneul de reuniune din 2007 a fost o recompensă uriașă pentru noi toți și destul de incredibilă: cei mai mulți bani pe care i-am câștigat vreodată. Am vândut toate biletele pentru toate stadioanele din lume. Și nu-mi place să o spun – de fapt, nu, îmi place să o spun – cred că am fost cel mai bine plătit chitarist din lume în timpul acelui turneu de reuniune”, â a spus el.  

