medlife right medlife right
Articol susținut de advertorial

Dormi prost? Semnalul de alarmă ignorat de milioane de oameni și explicat de un medic pneumolog

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Insomnia, sforăitul sau oboseala constantă nu sunt doar neplăceri trecătoare, ci pot ascunde probleme serioase de sănătate. De la boli de inimă până la diabet, efectele somnului de slabă calitate sunt mai grave decât credem.

Dr Anca Maierean, poza principală articol jpg

Tulburările de somn afectează un număr tot mai mare de oameni, iar mulți dintre ei nu ajung niciodată la medic. „Sunt unele dintre cele mai frecvente probleme de sănătate la nivel global”, explică dr. Anca-Diana Maierean, medic specialist pneumolog cu competență în somnologie în cadrul Hyperclinicii MedLife Cluj-Napoca. Potrivit acesteia, între 10% și 30% dintre adulți au probleme cu somnul, iar insomnia este raportată de aproape unul din cinci oameni. Situația este și mai îngrijorătoare în rândul vârstnicilor, unde „până la 50–60% pot suferi de diverse tulburări de somn”.

Sforăitul nu e întotdeauna „inofensiv”

Mulți români ignoră sforăitul, considerându-l normal. În realitate, poate fi un semn de apnee de somn, care este o afecțiune serioasă. „Apneea de somn este caracterizată prin opriri repetate ale respirației în timpul somnului, ceea ce duce la scăderea oxigenului și la un somn fragmentat”, explică medicul.

Problema este că simptomele nu sunt întotdeauna evidente pentru pacient. Sforăitul poate fi benign atunci când nu este asociat cu alte simptome. Însă devine un semnal de alarmă dacă este puternic, constant și însoțit de pauze respiratorii sau senzație de sufocare.

Semnele care ar trebui să te trimită la medic:

  • sforăit puternic și constant
  • pauze în respirație observate de partener
  • senzație de sufocare în timpul nopții
  • somnolență excesivă ziua
  • dureri de cap dimineața

De ce nu mai dormim bine

Nu există o singură cauză, ci o combinație de factori moderni și medicali. „Stresul, anxietatea, programul neregulat și stilul de viață joacă un rol esențial”, spune medicul. „Pe scurt, creierul rămâne în alertă, ceea ce face dificilă adormirea sau menținerea somnului,” explică pneumologul.

Printre cei mai importanți factori se numără utilizarea telefonului înainte de culcare, consumul de cafea sau alcool seara, lipsa mișcării, obezitatea, bolile cronice sau programul de somn neregulat.

Un studiu publicat în PNAS arată că lumina albastră emisă de ecrane întârzie producția de melatonină, hormonul somnului. În plus, anumite categorii sunt mai expuse: persoanele în vârstă, cele cu exces de greutate, pacienții cu boli cronice sau tulburări de anxietate și depresie. Există și o componentă genetică, care poate crește vulnerabilitatea, fără a determina însă obligatoriu apariția bolii.

Stilul de viață, un factor decisiv

Stilul de viață influențează direct calitatea somnului și este unul dintre puținii factori care pot fi controlați.

Utilizarea ecranelor înainte de culcare, consumul de cafeină sau alcool și sedentarismul sunt asociate cu un somn mai superficial și fragmentat. În schimb, activitatea fizică regulată și un program constant de somn pot îmbunătăți semnificativ odihna.

Dacă dormi constant sub 6–7 ore pe noapte, riscurile cresc semnificativ. „Pe termen lung, somnul insuficient este asociat cu hipertensiune, boli cardiovasculare, diabet și depresie”, avertizează dr. Anca Maierean. În plus, oboseala cronică afectează concentrarea și crește riscul de accidente.

Poveste din cabinetul dr. Maierean: somnul schimbă totul

Un pacient de 42 de ani a ajuns la medic după ani în care s-a simțit permanent obosit. Era fumător, avea obezitate și se confrunta cu somnolență severă în timpul zilei. Sforăitul puternic devenise o problemă și pentru familie.

Diagnosticul a fost clar: apnee obstructivă de somn, formă severă. „După inițierea tratamentului cu CPAP, schimbările au apărut rapid”, povestește dr. Maierean. „Pacientul a început să se odihnească, a slăbit, s-a apucat de sport și și-a îmbunătățit semnificativ viața de zi cu zi și relațiile de familie.”

Tratamentul depinde de cauză, dar există opțiuni eficiente, precum terapia pentru insomnie. „Terapia cognitiv-comportamentală este prima linie de tratament și are efecte durabile,” spune dr. Anca Maierean. Sau aparatele CPAP pentru apnee, care mențin căile respiratorii deschise în timpul somnului.

Totodată, mai pot fi luate în calcul și schimbări de stil de viață, precum un program regulat de somn, reducerea cafeinei sau mai multă mișcare .

Greșelile pe care le facem înainte de culcare

Par banale, dar afectează profund somnul: cafeaua consumată după-amiaza, alcool băut seara, statul pe telefon în pat, program haotic. „Aceste obiceiuri reduc calitatea somnului și favorizează apariția tulburărilor”, explică medicul.

În plus, mai sunt și câteva mituri care ne sabotează somnul:

  • „Toată lumea trebuie să doarmă 8 ore”
  • „Alcoolul ajută la somn”
  • „Recuperezi somnul în weekend.”

„Importantă nu este doar durata, ci și calitatea somnului”, subliniază medicul pneumolog. Somnul prost nu este doar o problemă de confort, ci un risc real pentru sănătate. „Dacă simptomele persistă, este important să mergem la medic. Tulburările de somn pot fi tratate, iar calitatea vieții poate fi semnificativ îmbunătățită,” este concluzia dr. Anca Maierean.

Surse:

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1418490112

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M15-2175

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat la lojă. Adoră privilegiile”
digi24.ro
image
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
stirileprotv.ro
image
Apar noi detalii din războiul Guvernului Bolojan cu șeful Autorității pentru Digitalizare, care primea mailuri “exploratorii” de la Gheorghiu. Înainte de a fi dat afară i s-a interzis să mai iasă din țară, să reprezinte România la întâlniri oficiale. Gândul publică ordinul
gandul.ro
image
A lucrat 61 de ani și primește O PENSIE DE 9.800 DE EURO pe lună!
mediafax.ro
image
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Kyros Vassaras pregătește o surpriză de proporții. Exclusiv
fanatik.ro
image
Donald Trump a lăsat instrucțiuni clare în cazul în care va fi asasinat. Ce trebuie să facă JD Vance, scrie New York Post
libertatea.ro
image
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează”
digi24.ro
image
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
gsp.ro
image
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
digisport.ro
image
Andreea Popescu, mărturisiri despre viața după divorț: „E greu să fii o femeie independentă”
click.ro
image
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
O nouă escrocherie în România. Şoferii primesc "amenzi" prin SMS
observatornews.ro
image
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
cancan.ro
image
Banii din Pilonul II de pensii vor putea fi investiți în industria de armament. Toate partidele sunt de acord
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
O nouă materie ar putea fi introdusă în școli. Ce teme importante vor fi discutate la clasă
playtech.ro
image
Denis Drăguș, la un pas de un super transfer în Germania! „Are ofertă clară și din Arabia Saudită”. Salariul uriaș al jucătorului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Modificări importante pentru permisele auto din categoria B, în Uniunea Europeană. Care este condiția obligatorie prinsă în noua legislație
ziare.com
image
Fără precedent: Metallica a scris istorie pe Arena Națională! Melodia românească pe care a cântat-o
digisport.ro
image
Cele mai sănătoase conserve de pește. 5 opțiuni bogate în Omega-3, proteine și vitamine esențiale
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cabral și a Andreei Ibacka. Vila e cu etaj, iar la subsol are zonă de relaxare și cameră de gaming. Cea mai frumoasă cameră e a copiilor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Moscova a decis! Putin poate invada noi țări străine prin lege!
mediaflux.ro
image
Nuntă de lux la FCSB! Fotbalistul de națională se căsătorește după cererea spectaculoasă din Zanzibar » Unde va avea loc cununia civilă
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Kate Middleton a strălucit în prima ei vizită solo după lupta cu cancerul. Sute de admiratori au așteptat-o în orașul Reggio Emilia
click.ro
image
„Metoda camerei romane”, tehnica folosită de Cicero pentru a-și exersa memoria. „Este șocant cât de puțin este studiată”
click.ro
Pam Grier, Profimedia (2) jpg
”Orgasmele intense mă țin și 3 zile, datorită lor arăt așa tânără!” Confesiunile fără perdea ale unei celebre actrițe
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
loading Se încarcă comentariile...

Partenerii noștri

image
Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat la lojă. Adoră privilegiile”
digi24.ro
image
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
stirileprotv.ro
image
Apar noi detalii din războiul Guvernului Bolojan cu șeful Autorității pentru Digitalizare, care primea mailuri “exploratorii” de la Gheorghiu. Înainte de a fi dat afară i s-a interzis să mai iasă din țară, să reprezinte România la întâlniri oficiale. Gândul publică ordinul
gandul.ro
image
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
antena3.ro
image
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Kyros Vassaras pregătește o surpriză de proporții. Exclusiv
fanatik.ro
image
Donald Trump a lăsat instrucțiuni clare în cazul în care va fi asasinat. Ce trebuie să facă JD Vance, scrie New York Post
libertatea.ro
image
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează”
digi24.ro
image
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
gsp.ro
image
O nouă escrocherie în România. Şoferii primesc "amenzi" prin SMS
observatornews.ro
image
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
cancan.ro
image
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
digisport.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
O nouă materie ar putea fi introdusă în școli. Ce teme importante vor fi discutate la clasă
playtech.ro
image
Denis Drăguș, la un pas de un super transfer în Germania! „Are ofertă clară și din Arabia Saudită”. Salariul uriaș al jucătorului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Modificări importante pentru permisele auto din categoria B, în Uniunea Europeană. Care este condiția obligatorie prinsă în noua legislație
ziare.com
image
Fără precedent: Metallica a scris istorie pe Arena Națională! Melodia românească pe care a cântat-o
digisport.ro
image
Nicușor Dan a semnat noua lege care îi privește pe români în cel mai greu moment al țării
bugetul.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
VIDEO+FOTO: Dosarele OZN, dezvăluite de Pentagon: imagini misterioase de pe Lună, videouri și...
playtech.ro
image
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
wowbiz.ro
image
Cum arată casa lui Cabral și a Andreei Ibacka. Vila e cu etaj, iar la subsol are zonă de relaxare și cameră de gaming. Cea mai frumoasă cameră e a copiilor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
as.ro
image
Nuntă de lux la FCSB! Fotbalistul de națională se căsătorește după cererea spectaculoasă din Zanzibar » Unde va avea loc cununia civilă
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Locurile spectaculoase din România care au scăpat de aglomerație. Care sunt destinațiile oferă peisaje impresionante, liniște și experiențe autentice
click.ro
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
Pam Grier, Profimedia (2) jpg
”Orgasmele intense mă țin și 3 zile, datorită lor arăt așa tânără!” Confesiunile fără perdea ale unei celebre actrițe
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț
historia.ro
creier uman jpeg
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul
clicksanatate.ro
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Locurile spectaculoase din România care au scăpat de aglomerație. Care sunt destinațiile oferă peisaje impresionante, liniște și experiențe autentice
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Zână bună, nu prințesă. Kate Middleton a fermecat Italia, a transmis tuturor o căldură pe care doar Prințesa Diana reușea s-o aducă

Click! Pentru femei

image
A ajuns numai piele și os! La 63 de ani, Demi Moore are o siluetă îngrijorător de slabă!

Click! Sănătate

image
Boli cu simptome asemănătoare cancerului pulmonar