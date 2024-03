În 2024, Gala MTV Europe Music Awards va fi găzduită de Manchester

Gala MTV Europe Music Awards (MTV EMA), unul dintre cele mai importante evenimente din industria muzicii, va avea loc în acest an în oraşul britanic Manchester, în luna noiembrie, au anunţat reprezentanţii postului MTV, informează Agerpres.

Show-ul, care se va desfăşura la Co-op Live Arena din Manchester, pe 10 noiembrie, va marca, totodată, cea de-a 30-a aniversare a acestor premii.

Bev Craig, liderul consiliului municipal din Manchester, a declarat că nu are emoţii prea mari în ceea ce priveşte găzduirea Galei MTV Europe Music Awards, pentru că nu este primul eveniment de talie mondială care are loc aici. „Cu expertiza, experiența și reputația pe care o avem și în ceea ce privește organizarea de evenimente de succes, de clasă mondială, suntem încrezători că Manchester va oferi o platformă superbă pentru cei mai buni MTV EMA de până acum” – a declarat el pentru The Guardian.

Marea Britanie a mai găzduit evenimentul de șapte ori, la Londra, Edinburgh, Glasgow, Liverpool și Belfast. Ceremonia de anul trecut de la Paris a fost anulată din cauza izbucnirii războiului dintre Israel și Hamas.

Cea mai recentă ediţie a galei MTV EMA a avut loc în 2022 la Dusseldorf, în Germania, avându-i ca prezentatori principali pe regizorul Taika Waititi şi cântăreaţa Rita Ora. Taylor Swift a adunat cele mai multe premii, plecând acasă cu patru trofee. Pe lângă câştigători, Düsseldorf a găzduit acum doi ani şi spectacole ale unor vedete precum Tate McRae, Stormzy, Muse și David Guetta.

Pe lângă difuzarea pe postul MTV în peste 150 de ţări, Gala Premiilor EMA va putea fi urmărită şi pe serviciul online Pluto TV şi pe platforma de streaming Paramount+.

Din istoria Galei MTV Europe Music Awards

- Deținătorii recordului pentru cele mai multe Premii EMA din carieră sunt Justin Bieber, cu 22, urmat de Eminem, cu 15, și Lady Gaga, cu 10.

- Metallica a provocat un scandal în culise la EMA din 1996, când a interpretat piesa „So What?”, în loc de single-ul programat, „King Nothing”. Piesa „So What?”, plină de înjurături, a fost auzită în varianta necenzurată în timpul transmisiunii în direct, dar a fost ștearsă în toate reluările ulterioare.

- Cea mai fulminantă intrare de până acum la EMAs a avut loc în timpul show-ului din 2000, când Jennifer Lopez a intrat pe scenă din tavan, într-un avion special construit pentru a interpreta „Love Don't Cost a Thing”.

- În ciuda faptului că a câștigat premiul pentru cel mai bun hip-hop la premiile din 2006, Kanye West a fost atât de dezamăgit de faptul că nu a câștigat premiul pentru cel mai bun videoclip, încât s-a prăbușit pe scenă în semn de protest. A urmat rapid o tiradă în care Kanye a spus că ar fi trebuit să câștige premiul pentru videoclipul său „Touch the Sky”, deoarece „a costat un milion de dolari, iar Pamela Anderson a jucat în el. Eu săream peste canioane!”.

- O altă controversă a izbucnit la EMAs 2013, când Miley Cyrus a părut să aprindă un joint pe scenă, după ce a acceptat premiul pentru cel mai bun videoclip pentru „Wrecking Ball”.