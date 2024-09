Lenny Kravitz a câștigat trofeul „Best Rock Video” în cadrul MTV Video Music Awards pentru „Human”, după un show live memorabil la festivalul UNTOLD

Lenny Kravitz, una dintre cele mai mari legende ale rock-ului mondial, headliner al ediției 2024 a festivalului UNTOLD, este singurul artist cu patru premii Grammy consecutive la categoria “Best Male Rock Vocal Performance”, iar aseară a fost premiat la gala MTV Video Music Awards, eveniment care a avut loc la UBS Arena în Long Island, New York, cu trofeul „Best Rock Video” pentru videoclipul piesei „Human”.

Acest premiu confirmă impactul și relevanța continuă a artistului american care și-a lansat cel de-al 12-lea album din cariera în luna mai. Single-ul „Human”, inclus în noul material de studio intitulat „Blue Electric Light”, a fost recompensat cu trofeul la categoria „Best Rock Video”, fiind fost apreciat pentru mesajul său profund și videoclipul vizionar. Cu fuziunea unică de rock, soul și funk, Lenny Kravitz continuă să inspire și să redefinească genurile muzicale.

Premiul de la MTV VMA vine la scurt timp după show-ul live de la festivalul UNTOLD 2024, momentul cel mai așteptat al ediției de anul acesta a festivalului, a fost ca o călătorie în care a contat doar conexiunea dintre oameni, muzică și emoție. De-a lungul carierei sale, Kravitz a reușit să creeze un catalog muzical impresionant cu piese care au transformat generații întregi.

„Are You Gonna Go My Way”, „I’m a Believer”, „I Belong To You”, „American Woman”, „Fly Away”, „It Ain’t Over Til It’s Over”, „TK421”, „Human”, „Paralyzed”, piese incluse în „Electric Blue Light”, au adus oamenii împreună. Zeci de mii de voci s-au alăturat artistului, recompensat cu patru premii Grammy, patru ani la rând, pentru un live care a fost cu adevărat magic.

"UNTOLD este un loc special, unde oamenii vin să celebreze viața și iubirea prin muzică. Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit acest moment de neuitat", a spus Kravitz în aplauzele fanilor.

Energia sa pe scenă a fost electrizantă, iar interacțiunea cu publicul a fost emoționantă și autentică. Lenny Kravitz, Cindy Blackman Santana la tobe și Craig Ross la chitară bass au fost incredibili, iar la finalul show-ului s-au înclinat în fața zecilor de mii de fani ai festivalului UNTOLD, cărora le-au mulțumit pentru dragostea oferită.

Ediția UNTOLD 2024, desfășurată în luna august, a adus împreună peste 427 de mii de fani din întreaga lume, oferind o combinație unică de muzică, energie și experiențe vizuale impresionante.