Taylor Swift a primit cele mai multe nominalizări la MTV Europe Music Awards 2024

Pentru al doilea an consecutiv, cântăreaţa americană Taylor Swift a primit cele mai multe nominalizări - șapte - la gala MTV Europe Music Awards (MTV EMA), ajunsă, anul acesta, la cea de-a 30-a ediție.

Evenimentul va avea loc în sala de spectacole Co-op Live din Manchester pe 10 noiembrie şi va fi televizată de posturile MTV UK, Channel 5 şi Pluto TV, iar fanii vor putea să urmărească gala şi pe platforma de streaming Paramount+ începând din 12 noiembrie, potrivit site-uli revistei New Musical Express (NME), citat de Agerpres.

Taylor Swift va concura la şapte categorii, inclusiv la categoriile „cel mai bun artist”, „cea mai bună colaborare” („Fortnight”, alături de Post Malone), „cel mai bun artist pop” şi „artistul cu cei mai mulţi fani”.

Artista este urmată în clasamentul artiştilor cu nominalizări multiple de Beyonce, Kendrick Lamar, Lisa şi Ayra Starr, care vor concura fiecare la patru categorii de premii.

De marţi, 8 octombrie, fanii pot să îşi voteze artiştii preferaţi şi cântecele preferate până pe 6 noiembrie. Fani din 23 de regiuni ale lumii vor putea să voteze și pentru desemnarea câştigătorilor în categoriile dedicate artiştilor regionali. Câştigătorul premiului "cel mai bun videoclip" va fi stabilit de reprezentanţii postului de televiziune MTV.

Iată nominalizările anunţate în principalele categorii de premii:

Cel mai bun cântec

Ariana Grande - "We Can't Be Friends (Wait For Your Love)"

Benson Boone - "Beautiful Things"

Beyoncé - "Texas Hold 'Em"

Billie Eilish - "Birds Of A Feather"

Chappell Roan - "Good Luck, Babe!"

Sabrina Carpenter - "Espresso"

Cel mai bun videoclip

Ariana Grande - "We Can't Be Friends (Wait For Your Love)"

Charli XCX - "360"

Eminem - "Houdini"

Kendrick Lamar - "Not Like Us"

Lisa ft. Rosalía - "New Woman"

Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight"

Cel mai bun artist

Beyoncé

Billie Eilish

Post Malone

RAYE

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Cel mai bun artist pop

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Charli xcx

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Cel mai bun artist rock

Bon Jovi

Coldplay

Green Day

Kings Of Leon

Lenny Kravitz

Liam Gallagher

The Killers

Cel mai bun artist alternative

Fontaines D.C.

Hozier

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Twenty One Pilots

Yungblud

Cel mai bun artist hip-hop

Central Cee

Eminem

Kendrick Lamar

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Travis Scott

Cel mai bun artist R&B

Kehlani

SZA

Tinashe

Tyla

Usher

Victoria Monét

Cel mai bun artist electro

Calvin Harris

David Guetta

Disclosure

DJ Snake

Fred Again

Swedish House Mafia.