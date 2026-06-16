Articol publicitar

Rockstadt Extreme Fest 2026 este deja vândut în proporție de 82%

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Există festivaluri care ocupă un loc pe hartă pentru câteva zile. Și există festivaluri care transformă acel loc într-o destinație. După 12 ediții și o comunitate construită cu răbdare, Rockstadt Extreme Fest a ajuns în acest punct.

Rockstadt Extreme Fest Ghimbav jpg

În vara lui 2026, noua casă a festivalului este Ghimbav, care va deveni unul dintre cele mai dinamice locuri din România. Aflat la câteva minute de Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav și la poarta Transilvaniei, Ghimbav nu va fi doar locul unde se desfășoară festivalul, ci punctul de întâlnire al uneia dintre cele mai puternice comunități muzicale din Europa.

Cu peste 100 de trupe pe trei scene, într-un lineup care include The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Helloween, Lamb of God, Godsmack, In Flames și Arch Enemy, ediția din 2026 se anunță cea mai mare din istoria festivalului.

Mai mult decât un festival, Rockstadt a devenit un punct de atracție pentru întreaga regiune. Mii de participanți din întreaga lume ajung anual în Transilvania pentru muzică, dar descoperă aici și Brașovul, patrimoniul săsesc, cultura locală și peisajele montane care definesc zona. În acest fel, Ghimbav și Brașovul intră tot mai puternic pe harta europeană a marilor destinații de festival. Iar cifrele vorbesc de la sine: cu mai puțin de două luni înainte de start, Rockstadt Extreme Fest 2026 este deja sold out în proporție de 82%.

Între 27 și 31 iulie, toate drumurile comunității rock și metal duc la Ghimbav. Biletele încă disponibile sunt disponibile pe rockstadtextremefest.ro.

Mai mult decât un festival. O vacanță în Transilvania.

Ediția din 2026 înseamnă și mii de turiști internaționali care descoperă Brașovul, Ghimbavul și Transilvania. Dincolo de muzică, Rockstadt contribuie la promovarea regiunii și generează beneficii directe pentru economia locală, de la hoteluri și restaurante până la muzee și operatori turistici.

Rockstadt Extreme Fest Ghimbav 2 jpg

Brașovul, scena secundară a festivalului

În 2026, Rockstadt aduce patrimoniul cultural al Brașovului în experiența festivalului, prin tururi ghidate și acces la importante obiective și instituții culturale ale orașului. Inițiativa reflectă direcția în care festivalul continuă să se dezvolte: dincolo de muzică, către o experiență culturală completă.

În fiecare zi a festivalului, din Piața Sfatului pornesc tururi ghidate dedicate participanților. În limba română și engleză, acestea oferă o introducere în istoria unuia dintre cele mai bine conservate orașe medievale din Europa Centrală și de Est.

Traseul include repere precum Biserica Neagră, Poarta Ecaterinei și Strada Sforii, dar și acces la șapte instituții culturale importante ale orașului: Casa Sfatului și Muzeul Județean de Istorie, Casa Mureșenilor, Muzeul Civilizației Urbane, Muzeul de Etnografie Brașov, Muzeul de Artă Brașov, Muzeul Olimpia, Casa Ștefan Baciu.

Rockstadt Extreme Fest Ghimbav 3 jpg

Este o inițiativă rar întâlnită în zona festivalurilor de profil și una care spune multe despre direcția în care Rockstadt continuă să se dezvolte: nu doar ca eveniment muzical, ci ca experiență culturală completă.

Detaliile despre tururile ghidate se pot găsi accesând link-ul: https://rockstadtextremefest.ro/brasov-museums-rock/ 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Din ce a făcut avere noul premier desemnat. Adrian Veștea este contabil de profesie și a fost timp de 12 ani primar al orașului Râșnov
digi24.ro
image
INTERVIU. Traian Băsescu, despre desemnarea lui Veștea: ”Vine parașutat de la Brașov .. De unde ai, frate, 240 de voturi?”
stirileprotv.ro
image
A expirat ultimatumul dat de Bolojan lui Veștea. Premierul desemnat: „Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul”/Reacția PNL
gandul.ro
image
Vacanță GRATIS în vile superbe din destinații exotice
mediafax.ro
image
Întăriri pentru Universitatea Craiova! Omul de încredere al lui Laurențiu Reghecampf și Edi Iordănescu a semnat cu oltenii
fanatik.ro
image
Cronica unui alt puci ratat. Cum s-a dezumflat planul Veștea-premier, care ar fi trebuit să stârnească revolta anti-Bolojan în PNL
libertatea.ro
image
Acordul cu Trump, colac de salvare pentru Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului. Ce efecte ar produce ridicarea sancțiunilor
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
digisport.ro
image
Monica Gabor și Irina Columbeanu au testat dulciuri românești în New York. Cum s-au afișat cele două și cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
click.ro
image
Studenții au părăsit ceremonia în masă în timp ce șeful Google, Sundar Pichai, ținea un discurs absolvenților din 2026 de la Stanford
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea
observatornews.ro
image
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
cancan.ro
image
Pentru care perioade NU se dau puncte de stabilitate la pensie? Cum sunt dezavantajați cei cu grupe de muncă?
newsweek.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
playtech.ro
image
Ce înseamnă, de fapt, Vozinha, porecla portarului din Capul Verde care a anihilat Spania la Cupa Mondială
fanatik.ro
image
Cea mai bogată australiancă a cumpărat acțiuni SpaceX de 1 miliard de dolari
ziare.com
image
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul făcut
digisport.ro
image
Un oraș celtic uitat de secole, găsit sub traseul unei autostrăzi. Ar putea rescrie povestea Europei Centrale
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată și cu ce se ocupă Oana Sîrbu la 56 de ani. Nu a apelat deloc la esteticieni și are mare grijă și de siluetă. Ce face în prezent / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cartea de identitate electronică nu mai e gratuită. Cât vor plăti românii pentru noile buletine
mediaflux.ro
image
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
click.ro
image
Imagini din locuința Adrianei Bahmuțeanu. Vedeta a renovat totul de la zero: „Când am găsit această casă arăta ca o peșteră”
click.ro
image
Avertismentul unui fermier! Nu cumpăra niciodată căpșuni dacă observi acest detaliu
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
Kanye West, Bianca Censori foto Profimedia jpg
Fără lenjerie intimă și cu rochie transparentă! Chiar nu are limite această vedetă?!
clickpentrufemei.ro
Mocănița Văii Hârtibaciului din Sibiu Foto Asociația Prietenii Mocăniței Facebook
Mocănița a revenit pe Valea Hârtibaciului. Calea ferată îngustă lega odinioară orașele Sibiu și Sighișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un român a cucerit lumea cu cea mai bună pizza. A câștigat Trofeul Caputo la Campionatul Mondial de Pizza din Napoli
image
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani

OK! Magazine

image
Prințesa Diana făcuse o pasiune nebună pentru acest actor celebru? Au fost descoperite scrisorile erotice pe care i le-a trimis

Click! Pentru femei

image
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?

Click! Sănătate

image
Crude sau gătite: cum sunt mai sănătoase roşiile?