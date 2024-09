Chitaristul formației Queen, Brian May, a dezvăluit că a suferit un accident vascular cerebral care l-a pus, temporar, în imposibilitatea de a-și folosi mâna stângă. Legenda rockului, în vârstă de 77 de ani, a făcut anunțul într-un videoclip distribuit pe site-ul său personal.

Cu toate acestea, muzicianul a spus că încă mai poate cânta la chitară după acest episod medical suferit. „Sunt aici să vă aduc o veste bună – vestea bună este că pot cânta la chitară după evenimentele din ultimele zile”, a spus acesta, răsucindu-și degetele.

„Spun asta pentru că am fost îndoielnic din cauza acelui mic «sughiț» de sănătate pe care l-am menționat. S-a întâmplat acum aproximativ o săptămână și a fost numit un accident vascular cerebral minor”, a mai adăugat Brian May, care a continuat: „Dintr-o dată, din senin, nu am avut niciun un control asupra acestei mâini (arată mână stângă n. red.) A fost un pic înfricoșător”.

Scriitorul We Will Rock You a dezvăluit că incidentul l-a lăsat temporar în imposibilitatea de a-și folosi brațul stâng - dar că a avut o călătorie „foarte interesantă” cu ambulanța de urgență la Spitalul Frimley din Surrey.

„Vestea bună este că sunt bine. Fac doar ceea ce mi s-a spus, adică practic nimic. Nu am voie să ies în oraș - ei bine, nu am voie să conduc, nu am voie să mă urc într-un avion, nu am voie să-mi cresc ritmul cardiac prea mult... dar sunt bine”.

Brian May a suferit un atac de cord în 2020

Legendarul chitarist al Queen a mai avut parte de sperieturi, după ce a supraviețuit unui atac de cord în 2020. El se recupera după o ruptură musculară și un nerv blocat - ca urmare a unei accidentări la grădinărit - când a simțit un început brusc de dureri în piept. Sir Brian și-a anunțat medicul, care l-a condus el însuși la spital, unde chitaristul a aflat că avea o serie de artere blocate.

Rockerul a fost văzut în public în urmă cu doar câteva zile, promovând un documentar despre tuberculoza bursucului. De asemenea, a fost fotografiat , recent, discutând despre documentar, la un centru pentru animale sălbatice din Surrey.