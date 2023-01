„Everything But The Girl” lansează primul cântec după 24 de ani de pauză VIDEO

Celebrul duo „Everything But The Girl” a publicat un scurt videoclip în care este prezentată prima lor piesă din ultimii 24 de ani, relatează NME.

În urmă cu un an, faimosul duo a confirmat că se va reuni pentru a înregistra un nou album, primul lor album de la „Temperamental” din 1999.

„M-am gândit că v-ar plăcea să știți că Ben Watt și cu mine am făcut un nou album Everything But The Girl. Va fi lansat în primăvară", a anunțat în noiembrie 2022 Tracey Thorn, membră a trupei.

Duo-ul a publicat, vineri, 6 ianuarie, un scurt videoclip care prezintă viitorul album.

„Pregătiți-vă pentru sărut", a scris Everything But The Girl alături de hashtag-uri care confirmă atât un „nou single", cât și un „nou album".

Trupa Everything But The Girl a fost înființată în anul 1982 de Tracey Thorn și Ben Watt. Aceasta lansat 11 albume de studio și a colaborat cu Massive Attack.

În anul 1992, trupa Everything But The Girl a fost nevoită să intre în pauză timp de câteva luni, după ce Watt a dezvoltat o afecțiune autoimună rară numită sindromul Churg-Strauss. A fost spitalizat timp de zece săptămâni și a suferit mai multe operații înainte ca trupa să revină în 1993.

Trupa a cântat ultima dată împreună în 2000, înainte de a intra într-o pauză neoficială.