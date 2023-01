Coșmar la 36 de grade: mii de petrecăreți blocați 9 ore în mașini la finalul unui festival în Australia

Petrecăreții de Anul Nou care au încercat să părăsească un festival de muzică în aer liber au stat blocați în trafic timp de nouă ore, la temperaturi de 36 de grade, din cauza unui ambuteiaj major pe singurul drum de ieșire.

Unii chiar au făcut găuri prin gardurile de sârmă pentru a scăpa de haosul de la festivalul de muzică Beyond the Valley, desfășurat într-o zonă rurală din statul Victoria, Australia, - unde au cântat Nelly Furtado și Kaytranada în noaptea de Anul Nou, potrivit Daily Mail.

Organizatorii au prezentat scuze pentru „întârzierile și inconvenientele cauzate” după ce unii participanți au leșinat din cauza deshidratării și a insolației.

„Se pare că nu există niciun fel de control al traficului și nimeni nu a reușit să se miște de ore întregi. Este fiecare pentru el, oamenii au tăiat gardurile de sârmă și au trecut prin ele. Unii stau deasupra mașinilor încercând să înțeleagă ce se întâmplă”, a declarat Monique Moor, o tânără care a participat la festival.

Moor a spus că, în ciuda căldurii apăsătoare care atinge 36 de grade, ea și cei trei prieteni nu vor să folosească aerul condiționat pentru că sunt îngrijorați că bateria mașinii s-ar putea descărca.

„Am văzut aproximativ zece mașini care s-au stricat, iar majoritatea oamenilor nu au semnal (la telefonul mobil), ceea ce face ca situația să fie și mai stresantă”, a spus ea.

Ei au plecat de la festival la ora 9 dimineața și ore mai târziu nu reușiseră să se deplaseze decât 20 de metri.

Participantul Jack Morgan și-a vărsat furia față de această situație pe rețelele de socializare.

„Aproximativ 50 de benzi de trafic care încearcă să se îmbine pe o singură bandă. Aștept de aproape 9 ore”, a scris el pe Twitter.

Un alt bărbat a declarat că a văzut o femeie care a suferit „o insolație, pur și simplu delira, a fost inconștientă pentru un timp”.

Un alt bărbat a spus că fiicei sale i-au trebuit nouă ore pentru a scăpa din traficul infernal de la festival.

El a scris pe Twitter la ora 17.30 că „fiica mea pleacă în sfârșit din Beyond the Valley după ce a așteptat în mașină la coadă de la 8.30 dimineața. Ea mi-a povestit că oamenii se prăbușeau din cauza deshidratării, iar organizatorii au fost nevoiți să împartă apă gratuit. Se pare că nu există un management al traficului, așa că securitatea are această sarcină acum”.

Un alt tată, Patrick Griffiths, a declarat că fiica sa de 18 ani a mers „prima dată la un astfel de festival”.

„Nu ai vrea să fie un incendiu sau ceva de genul ăsta. Se pare că este mai ușor să evadezi din închisoare decât să ieși din Beyond the Valley”, a spus el.

Organizatorii au declarat că afluxul de mașini care ies de la festival, precum și traficul general de sărbători de pe șosele au cauzat ambuteiajul.

„Ne confruntăm cu întârzieri în trafic la ieșirea din festival astăzi din cauza afluxului de mașini care ies din festival, precum și a traficului general de sărbători de pe șosele”, a anunțat festivalul pe Instagram, pe fondul unui val de plângeri.