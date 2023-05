Eurovision 2023. Care sunt cele 37 de piese participante în concurs VIDEO

Ediția din acest an începe mâine, la Liverpool, cu prima semifinală. Iată care sunt țările participante și care sunt marile favorite.

37 de țări s-au înscris la concursul Eurovision 2023: 15 dintre ele participă în prima semifinală (9 mai), 16 în cea de-a doua semifinală (11 mai), iar 6 sunt calificate direct în marea finală (13 mai). Din fiecare semifinală, primele cele mai bune zece punctaje obţinute prin votul exclusiv al publicului vor califica 10 ţări în marea finală Eurovision.

Theodor Andrei, reprezentantul României, cu piesa „D.G.T. (Off and On)“, va evolua în cea de-a doua semifinală, pe 11 mai, și va intra în concurs pe poziția a treia.

Potrivit eurovisionworld.com, care a agregat rezultatele mai multor case de pariuri, România este cotată cu o șansă mai mică de 1% la câștigarea competiției. Țările cu cele mai mari șanse la trofeul Eurovision 2023 sunt Suedia (39%), Finlanda (25%), Franța (8%).

Semifinala 1 Eurovision 2023, ordinea intrării în concurs

1 Norvegia – Alessandra - Queen of Kings

2 Malta - The Busker - Dance

3 Serbia - Luke Black - Samo mi se spava

4 Letonia - Sudden Lights - Aija

5 Portugalia - Mimicat - Ai coracao

6 Irlanda - Wild Youth - We Are One

7 Croația - Let 3 - Mama SC!

8 Elveția - Remo Forrer - Watergun

9 Israel - Noa Kirel - Unicorn

10 Moldova - Pasha Parfeni -Soarele și luna

11 Suedia – Loreen - Tattoo

12 Azerbaidjan –TuralTuranX - Tell Me More

13 Cehia –Vesna - My Sister's Crown

14 Olanda - Mia Nicolai și Dion Cooper - Burning Daylight

15 Finlanda – Kaarija - Cha Cha Cha

Semifinala 2 Eurovision 2023, ordinea intrării în concurs

1 Danemarca – Reiley - Breaking My Heart

2 Armenia – Brunette - Future Lover

3 România - Theodor Andrei -D.G.T. (Off and On)

4 Estonia – Alika - Bridges

5 Belgia – Gustaph - Because of You

6 Cipru - Andrew Lambrou - Break a Broken Heart

7 Islanda – Dilja -Power

8 Grecia - Victor Vernicos - What They Say

9 Polonia – Blanka - Solo

10 Slovenia - Joker Out - Carpe Diem

11 Georgia – Iru - Echo

12 San Marino - Piqued Jacks - Like an Animal

13 Austria - Teya și Salena - Who the Hell Is Edgar?

14 Albania - Albina and Familja Kelmendi - Duje

15 Lituania - Monika Linkyte - Stay

16 Australia – Voyager – Promise

Țările calificate direct în finala Eurovision 2023

În fiecare an, în finala Eurovision Song Contest se califică direct cele 5 state mari plătitoare, care contribuie anual cu sume importante la bugetul concursului (acestea sunt Franța, Marea Britanie, Italia, Spania și Germania), plus țara care a câștigat competiția în anul precedent, respectiv Ucraina.

Franța - La Zarra - Évidemment

Italia - Marco Mengoni - Due vite

Spania - Blanca Paloma - Eaea

Germania - Lord of the Lost - Blood & Glitter

Ucraina – Tvorchi - Heart of Steel

Marea Britanie - Mae Muller - I Wrote a Song