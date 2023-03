Loreen reprezintă Suedia la Eurovision 2023. Fosta câștigătoare e favorită la casele de pariuri în acest an VIDEO

Cântăreața suedeză, care a câștigat concursul în 2012, este cotată cu șanse mari și la această ediție.

Loreen (39 de ani) a câștigat Selecția Națională din Suedia cu melodia „Tattoo“ și își va reprezenta din nou țara la Eurovision Song Contest. Ea a fost favorita publicului și a juriului la Melodifestivalen 2023, selecția din Suedia fiind considerată una o adevărată „religie“ printre fanii concursului.

În 2012, Loreen a câștigat concursul desfășurat la Baku (Azerbaidjan), cu piesa „Euphoria“, unul dintre cele mai mari hituri lansate la Eurovision de-a lungul timpului. „Tattoo“, melodia cu care participă în acest an în competiția de la Liverpool, este deja numărul 1 în topurile din Suedia.

De altfel, piesa este foarte bine cotată și la casele de pariuri, iar Suedia e considerată marea favorită din acest an. În ziua lansării, „Tattoo“ a intrat direct pe poziția 185 în Global Spotify Chart.

Suedia a participat pentru prima oară la Eurovision Song Contest în 1958, iar cei mai cunoscuți câștigători ai competiției sunt membrii trupei ABBA, cu piesa „Waterloo“, în 1974. Suedia se clasează pe locul al doilea în ceea ce privește numărul de victorii, șase, după Irlanda, țară care a câștigat de șapte ori concursul muzical.

Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest (ESC) va avea loc în Marea Britanie, care va organiza concursul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări. Evenimentul se va desfăşura la Liverpool Arena şi va avea două semifinale şi finala mare.

Semifinalele vor avea loc pe 9 şi 11 mai, iar marea finală - pe 13 mai. România va concura în a doua semifinală.

Eurovision Song Contest (ESC) se defășoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume şi este transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993. Theodor Andrei a câștigat Selecția Națională din acest an și va reprezenta România la Eurovision cu piesa . „D.G.T. (Off and on)“ VIDEO