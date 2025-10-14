Articol publicitar

Turismul românesc scade, dar litoralul renaște: Costineștiul și Nibiru schimbă modelul economiei de vară

0
0
Publicat:

 Conform sondajului oficial realizat de Institutul Național de Statistică (INSSE), România a înregistrat în august 2025 una dintre cele mai vizibile scăderi ale ultimilor ani în sectorul turismului.

c8d5c434 98dd 4afa 9aa7 e8e73c01f9fc jpeg

Datele arată că numărul sosirilor turistice a scăzut cu 4,6%, iar numărul înnoptărilor cu 4,8% față de august 2024.

Au fost raportate 2,07 milioane de sosiri și 5,09 milioane de înnoptări, ceea ce reflectă o ușoară răcire a interesului public față de destinațiile clasice.

Turiștii români, care reprezintă peste 85% din totalul fluxului, au generat o scădere semnificativă (–6,3% la sosiri), în timp ce turiștii străini au crescut cu 7,1%, compensând parțial diferența.

Cu toate acestea, în timp ce cifrele naționale indică o tendință de stagnare, litoralul românesc – în special zona Constanța–Costinești – a continuat să performeze peste media țării, alimentat de un fenomen cultural fără precedent: turismul generației Z.

Constanța rămâne lider național, cu peste 1,6 milioane de sosiri în opt luni

În perioada ianuarie–august 2025, județul Constanța a înregistrat 1,6 milioane de sosiri și aproape 5 milioane de înnoptări, păstrându-și poziția de lider absolut al turismului românesc.

Prin comparație, Bucureștiul a raportat 1,29 milioane de sosiri, iar Brașovul 924.000.

Această performanță este cu atât mai relevantă cu cât se înscrie într-un context general de scădere: per total, România a pierdut aproape 170.000 de turiști în primele opt luni ale anului.

Litoralul, în schimb, a reușit să mențină un grad ridicat de ocupare în plin sezon, susținut de două motoare de creștere: evenimentele culturale majore și investițiile private în infrastructură și divertisment.

Fenomenul Beach, Please! – când un festival devine strategie de turism

Cu peste 200.000 de participanți în ediția 2025, Beach, Please! nu mai este doar un eveniment muzical – este un studiu de caz despre cum o comunitate digitală se transformă într-o economie reală.

Impactul economic al festivalului a fost estimat la peste 60 de milioane de euro, incluzând cazare, transport, consum HoReCa și retail.

Într-o singură săptămână, fluxul de turiști generați de festival a echivalat cu peste 10% din totalul sosirilor lunii august.

Pentru Costinești, festivalul a devenit catalizatorul unei transformări mai profunde: o stațiune care se repoziționează din „capitala distracției tinerilor” într-un laborator al turismului creativ și sustenabil.

„Beach, Please! a arătat că generațiile noi nu mai vin la mare doar pentru soare și plajă, ci pentru comunitate, pentru experiență și pentru sentimentul de apartenență. Aceasta este noua monedă a turismului.” — Echipa Nibiru

Nibiru – investiția privată care rescrie harta litoralului

IMG 8872 jpeg

Cu o investiție inițială de 50 de milioane de euro, pe o suprafață totală de 160 de hectare între Costinești și Tuzla, Nibiru promite să devină primul oraș sezonier al economiei creative din Europa de Est.

Proiectul include un venue pentru 150.000 de spectatori, un club de noapte în aer liber pentru 30.000 de persoane, un mall open-air, parc de distracții, zonă de fashion și spații culturale.

Deschiderea este planificată pentru vara 2026, iar estimările indică un potențial de 3 milioane de vizitatori anual, cu un trafic zilnic de 50.000 de persoane în perioadele de vârf.

Prin comparație, în 2025, întreaga capacitate de cazare turistică din România a avut un grad mediu de utilizare de 43,5%, în scădere cu 3,1 puncte procentuale față de anul anterior.

Modelul Nibiru mizează tocmai pe inversarea acestei tendințe – prin evenimente, branduri și experiențe care atrag flux constant de turiști, nu doar în weekenduri sau în august.

„Ceea ce construim cu Nibiru nu e doar un loc, ci o infrastructură culturală care oferă României o nouă formă de relevanță. Dacă în anii ’80 Costineștiul era simbolul libertății, astăzi devine simbolul inovației.” — Echipa Nibiru

Concluzie: viitorul turismului românesc se scrie la malul mării

Într-un an în care aproape toate cifrele turistice sunt pe minus, litoralul rămâne pe plus.

Constanța își consolidează rolul de lider, iar Costineștiul se transformă în pol de experimentare și creativitate.

Ceea ce părea o simplă mișcare culturală – un festival născut din social media – s-a transformat într-un motor real de dezvoltare economică.

Iar cu Nibiru, România face un pas strategic către un nou model de turism: cel bazat pe cultură, comunitate și investiții private inteligent

Călătorii

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
digi24.ro
image
VIDEO. Imagini cutremurătoare. Momentul în care mama și fetița sunt lovite mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii
stirileprotv.ro
image
Titi Aur a RĂBUFNIT! Ce spune despre șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni: „Ar fi trebuit...”
gandul.ro
image
Zelenski a retras cetăţenia ucraineană a primarului Odesei! E acuzat că deţinea paşaport rusesc
mediafax.ro
image
Polițista din Giurgiu care a murit după naștere nu e singura victimă. Armonia Hospital, implicată în mai multe cazuri grave
fanatik.ro
image
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
libertatea.ro
image
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Şoferul care a spulberat pe trecere o mamă cu copilul în căruţ, reţinut. "Am pus frână, nu s-a oprit maşina"
observatornews.ro
image
Șoferul care a ucis-o pe Elena pe trecerea de pietoni din Berceni încearcă să scape de o pedeapsă mai gravă? Gestul făcut e revoltător
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
De la iarnă, trecem la vreme de primăvară. Când se încălzeşte, după valul de frig
playtech.ro
image
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Primele imagini cu Daciana Sârbu și noul ei iubit. Cine e bărbatul misterios care i-a readus zâmbetul pe buze GALERIE FOTO
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
click.ro
image
Uleiul ieftin care încetinește îmbătrânirea, recomandat de Mihaela Bilic: „Important este să consumăm zilnic”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
Hugh Jackman, Deborra Lee Furness foto Profimedia jpg
Adio, dar rămân cu tine! Au îngropat securea războiului după ce-și încheiaseră mariajul de 27 de ani!
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni

OK! Magazine

image
Ozana Barabancea, derapaj halucinant în online: ”Amărâtelor! Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!”

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”