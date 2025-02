Jane Seymour a dezvăluit cele cinci lucruri pe care le face zilnic pentru a arăta tânără, la 74 de ani. Elixirul pe care îl ia actrița din „Dr. Quinn”

Chiar și la 74 de ani, Jane Seymour reușește să arate incredibil de tânără, iar secretul său constă într-un stil de viață sănătos, pe care îl urmează de zeci de ani în Malibu. Actrița din „Dr. Quinn” a dezvăluit cele cinci obiceiuri esențiale care o ajută să își mențină vitalitatea: nu ține diete, consumă alimente sănătoase, alege nucile drept gustare, face antrenamente cu greutăți și ia un elixir special.

În ciuda vârstei, Jane Seymour continuă să impresioneze cu aspectul său tineresc și energia debordantă. Actrița britanică, cunoscută pentru rolul său iconic din serialul „Dr. Quinn” („Dr. Quinn, Medicine Woman”), a dezvăluit cele cinci obiceiuri esențiale care o ajută să își mențină vitalitatea și frumusețea. Spre deosebire de multe celebrități, Jane nu urmează diete restrictive, ci adoptă un stil de viață echilibrat, inspirat din dieta mediteraneană, bazată pe alimente proaspete și sănătoase.

Pentru a-și menține silueta, combină ridicarea de greutăți ușoare cu exerciții de Pilates, iar pentru un plus de strălucire, consumă un elixir antioxidant bogat în extracte din fructe, legume și colagen. De asemenea, pune mare accent pe îngrijirea pielii, respectând o rutină riguroasă de exfoliere și hidratare intensivă.

Jane este convinsă că secretul unui aspect tânăr constă în alegeri sănătoase și un stil de viață activ. „Un stil de viață sănătos îmi oferă energie, mă motivează și mă face să mă simt bine”, a declarat actrița pentru Daily Mail, cu ocazia lansării suplimentului antioxidant The Body Firm Youthful Essence Wellness-Beauty Blend.

Vedeta din „Pe cine nu lași să moară” („Live and Let Die”) a subliniat că nu urmează diete drastice și nu recurge la medicamente pentru menținerea greutății, precum Ozempic: „Oamenii mă întreabă dacă am o zi în care trișez, iar eu le spun că nu țin o dietă. Pur și simplu fac alegeri alimentare sănătoase și mă țin de ele.”

„Dacă urmezi o dietă, vei avea mereu tendința de a renunța. Însă, dacă alegi alimente sănătoase care îți plac și te fac să te simți bine, nu vei simți că îți impui restricții”, a concluzionat Jane Seymour.

Stil de viață echilibrat și un truc secret: „Ador dieta mediteraneană!”

Actrița din „Dancing With The Stars” pune accent pe consumul de alimente proaspete pentru o viață sănătoasă: „Îmi place stilul mediteranean de alimentație – este sănătos, gustos și echilibrat. Include multe alimente delicioase, precum roșii, măsline și pește”.

Unul dintre trucurile sale este să consume o singură masă principală pe zi, în jurul orei 13,30: „Îmi încep dimineața cu o cafea și ouă fierte tari pentru aportul de proteine, iar prânzul este prima mea masă completă, moment în care mă pot bucura pe deplin de mâncare”.

Dieta sa se bazează pe pește și legume, multe dintre ele fiind cultivate chiar în propria grădină: „Îmi place să folosesc verdețuri proaspete, pe care le cresc eu însămi”.

Pentru gustări, actrița preferă nucile, în special fisticul, alături de legume reci, precum castraveții și țelina, pe care le combină cu hummus: „Ador nucile! Îmi plac gustările sărate”.

„Secretul tinereții este să rămâi activ”

Pe lângă alimentația echilibrată, modelul Playboy pune mare preț pe mișcare. Practică exerciții cu greutăți ușoare și Pilates, considerând că „secretul tinereții este să rămâi activ!”. „Mișcarea constantă este esențială!”, subliniază actrița.

La 67 de ani, Jane Seymour a avut o apariție spectaculoasă în celebra revistă Playboy. În interviul acordat atunci, a vorbit despre carieră, familie și despre cum să te simți mai bine ca oricând la această vârstă. Nu era însă prima ei experiență cu revista – mai pozase pentru Playboy de două ori: prima dată în 1973, când juca în filmul „Pe cine nu lași să moară” din seria James Bond, și apoi în 1987. Totuși, nu s-ar fi așteptat să primească o astfel de propunere la 67 de ani.

Elixirul și crema pentru frumusețe

În plus, vedeta promovează noul „Body Firm Youthful Essence Antioxidant Wellness-Beauty Blend”, un elixir antioxidant formulat pentru a susține sănătatea și frumusețea pielii.

„Cu extracte din 24 de fructe și legume, acest supliment delicios completează necesarul de nutrienți și ajută la combaterea semnelor îmbătrânirii, datorită complexului exclusiv TruPhyto”, explică producătorii. Formula sa contribuie la hidratarea, elasticitatea și luminozitatea pielii, oferindu-i un aspect tânăr și strălucitor.

Jane Seymour se declară încântată de suplimentul care îi oferă nutrienții necesari fără a fi nevoită să ia numeroase pastile. Formula sa conține extracte din plante și colagen, ingrediente esențiale pentru o piele luminoasă și sănătoasă.

„Îl iau dimineața și mă face să mă simt minunat. Este o soluție simplă și eficientă, care îmi economisește timpul și efortul de a combina mai multe suplimente”, a recunoscut actrița.

În plus, Jane folosește o cremă special concepută pentru menținerea fermității pielii. Ea a subliniat și importanța unei rutine corecte de îngrijire: „Exfolierea înainte de aplicarea cremei este esențială pentru un ten radiant”.

Secretul frumuseții. Ambasadoare a brandului de peste un deceniu

Crepe Erase Advanced Body Repair Treatment este folosită zilnic pentru a-i menține pielea fermă și hidratată. Această formulă cu absorbție rapidă conține complexul TruFirm și un amestec de ingrediente hidratante, concepute pentru a îmbunătăți elasticitatea pielii și a reduce ridurile fine, oferindu-i un aspect întinerit.

Crema a fost concepută special pentru a oferi pielii hidratare intensă și un aspect întinerit. Formula sa îmbogățită cu peptide și ingrediente hidratante ajută la îmbunătățirea elasticității pielii, redându-i fermitatea și suplețea.

„Mulți oameni se concentrează doar pe ridurile de pe față și uită că adevăratele semne ale îmbătrânirii se văd pe gât, decolteu, brațe, dar și pe pielea uscată de pe picioare”, a subliniat Jane Seymour.

Jane Seymour este ambasadoare a brandului de peste un deceniu. Implicată încă de la începutul The Body Firm, în 2015, Jane a avut un rol esențial în dezvoltarea mai multor produse, inclusiv a noii formule Youthful Essence. Anul acesta, brandul sărbătorește 10 ani de existență – un moment important, plin de realizări și motive de celebrare!

Nu există informații care să confirme disponibilitatea elixirului antioxidant Youthful Essence de la The Body Firm în România. Produsul promovat de Jane Seymour include și kitul Rejuvenate & Restore, disponibil la un preț de pornire de 69,95 dolari. Pentru mai multe detalii, puteți verifica site-ul oficial The Body Firm sau contacta distribuitori internaționali care livrează în România. De asemenea, este recomandat să consultați farmaciile locale sau magazinele de produse cosmetice pentru alternative similare disponibile pe piața românească.

„Trebuie să fii deschis către iubire și fericire”

Întrebată despre viața sa amoroasă – fiind într-o relație cu muzicianul John Zambetti – Jane Seymour a spus că se simte împlinită datorită deschiderii sale sufletești. „Trebuie să fii deschis către iubire și fericire”, a declarat actrița.

Ea consideră că viața nu se oprește după 50 de ani, ci, dimpotrivă, începe o nouă etapă plină de oportunități: „Este momentul perfect pentru a descoperi lucruri noi, a-ți urma pasiunile și a începe relații. Poate fi o perioadă extraordinar de frumoasă”.

Pentru Jane, această etapă a vieții înseamnă evoluție și împlinire: „Multe dintre greutăți rămân în trecut, iar acum este timpul să trăiești din plin și să te bucuri de fiecare moment”.

Jane Seymour crede că secretul unei vieți împlinite este curajul de a încerca mereu lucruri noi.

Pe lângă rolul său din serialul „Harry Wild”, actrița pictează, creează bijuterii și a lansat o colecție de eșarfe.

Recent, a avut o experiență inedită, defilând pentru prima dată pe podium la New York Fashion Week. „A fost o provocare complet nouă pentru mine, dar extrem de distractivă. Nu m-am gândit niciodată că voi face modeling, pentru că nu sunt înaltă”, a declarat Jane.

Jane Seymour, tânără nu doar la trup, ci și la suflet. Gestul emoționant pentru Joe Lando

Jane Seymour nu impresionează doar prin aspectul său tineresc, ci și prin spiritul său vibrant și generozitatea de care dă dovadă. Recent, de ziua ei, pe 15 februarie, actrița le-a împărtășit fanilor un mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Astăzi celebrez darul timpului — încă un an în care pot iubi, evolua, crea și construi legături speciale. Sunt recunoscătoare pentru oamenii care îmi luminează viața, pentru munca ce îmi aduce bucurie și pentru voi toți, cei care îmi sunteți alături în această călătorie. Viața este alcătuită din momente — unele mari, altele mărunte — dar fiecare are valoarea sa. Să le prețuim, să le trăim din plin și să nu le considerăm niciodată ca fiind garantate”.

Această atitudine pozitivă și deschiderea către viață se reflectă și în gesturile sale. În urma devastatoarelor incendii din Los Angeles, din luna ianuarie, când partenerul său de film din serialul Dr. Quinn, Joe Lando, și-a pierdut casa, Jane i-a primit cu brațele deschise pe el și întreaga sa familie. Pe cei doi îi leagă o prietenie de peste două decenii, de când au jucat împreună în celebrul serial. Prin generozitatea și optimismul său, Jane Seymour demonstrează că adevărata tinerețe nu ține doar de exterior, ci și de felul în care alegem să trăim și să fim alături de ceilalți.