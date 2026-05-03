search
Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cât costă să mergi vara asta la un festival în România și pe cine poți vedea de acei bani

0
0
Publicat:

Vara 2026 se anunță mai bogată ca niciodată în festivaluri. Pe lângă evenimentele deja arhicunoscute, precum Untold, Electric Castle sau Beach, Please!, se adaugă și festivalurile organizate la Nibiru, noua destinație de divertisment de pe litoral. Dar cât costă să te bucuri de o astfel de experiență? Am analizat prețurile , dar și artiștii prezenți la cele mai populare evenimente care urmează în lunile de vară, ca să știți dacă merită și unde vă încadrați cu bugetul.

FOTO: UNTOLD
FOTO: UNTOLD

UNTOLD (Cluj-Napoca)

Considerat unul dintre cele mai renumite festivaluri din Europa, Untold va avea loc anul acesta în perioada 6-9 august

Cât costă. În această etapă a vânzărilor, prețul biletelor pornește de la 792 de lei, pentru un abonament General Acces de patru zile, în cazul celor care au sub 25 de ani. Pentru cei care depășesc această vârstă, prețul abonamentului crește la peste 1.000 de lei. 

Cei care vor să se bucure de o experiență VIP trebuie să plătească pe măsură. Un abonament de patru zile care oferă acces în zona backstage a uneia dintre scene, pentru o experiență aproape de artiști, costă 1.928 de lei. Un abonament VIP Acces Pass, care include, potrivit organizatorilor, acces pe o platformă cu vizibilitate premium, acces dedicat în festival și facilități exclusive costă 2.259 de lei. Cel mai scump este abonamentul VIP Ultimate Experience, care oferă, pe lângă cele menționate anterior acces în lounge-uri private și la petrecerile private UNTOLD, concierge dedicat, tururi exclusive în festival, gift bag și masă cu băuturi incluse. Prețul: 14.532 de lei. 

Ce artiști au fost anunțați. Cap de afiș în acest an sunt Sting și Zara Larrson. Printre artiștii deja anunțați se mai numără și Flo Rida, Swa Lee, Lewis Capaldi, The Chainsmokers și Lost Frequencies. 

Kapital (București)

Kapital este un festival organizat în Capitală, pe Arena Națională, și este gândit ca un eveniment urban de mari dimensiuni. Ediția din acest an, a doua, va avea loc între 3 și 5 iulie. Evenimentul înlocuiește Neversea, care s-a desfășurat timp de mai mulți ani la Constanța.

Cât costă. Prețul unui abonament General Acces, pentru zile, este de 426 de lei pentru cei care au sub 25 de ani. Pentru ceilalți, crește până la 498 de lei. Iar abonamentul VIP, care include accesul pe o platformă  cu vizibilitate premium, baruri dedicate și facilități exclusive ajunge la 1.000 de lei. 

Ce artiști au fost anunțați.  Până acum organizatorii nu au făcut public niciun nume. 

Galaxia și Retrograd (Nibiru)

Galaxia și Retograd sunt cele mai noi festivaluri din acest an și se vor desfășura la Nibiru, noua destinație de divertisment de pe litoral. Galaxia (17-19 iulie) este orientat spre muzică raggaeton, latino, dar și pop, în timp ce Retrograde (28-30 august) va aduce pe scenă numele care făceau furori pe plan internațional la începutul anilor 2000. Pe lângă cele două evenimente, tot la Nibiru va avea loc și K Pop Days (1-2 august), un eveniment dedicat fanilor muzicii pop coreene. 

Cât costă. Prețul pentru un bilet de o zi la Galaxia sau Retrograde este acum 125 de lei. Un abonament General Acces de trei zile costă 314 lei, iar unul Golden Circle, care oferă acces în fața scenei e 599 de lei. Prețul pentru abonamentul VIP (acces pe platforma VIP, bar dedicat și posibilitatea de a rezerva o masă) este de 1.019 lei. Festivalul are și o platformă Ultra VIP, iar prețul pentru un abonament aici este de 1.274 de lei. 

Ce artiști au fost anunțați. La Galaxia vor urca pe scenă, potrivit organizatorilor, Ozuna, Nicky Jam, Hugel, Clean Bandit și Inna. â

Numele anunțate pentru Retrograde sunt: Timbaland, Busta Rhymes, Fat Joe, Ja Rule, Keri Hilson și Eve. 

Pentru K Pop Days nu a fost anunțat deocamdată niciun nume. 

Electric Castle (Bonțida)

Electric Castle se desfășoară în zona Castelului Banffy de la Bonțida și combină muzica live cu o experiență culturală complexă. Anul acesta se va desfățura între 16 și 19 iulie. 

Cât costă. Prețurile pentru acest festival sunt afișate în euro. Astfel, un abonament Youth Pass - Under 25 costă 139 de euro, unul General Pass e 250 de euro, iar cei care își doresc și asigurare trebuie să plătească 270 de euro. Pentru un abonament VIP, prețul este de 350 de euro fără asigurare și de 370 cu asigurare. Există și abonamente Ultra VIP, despre care organizatorii spun că asigură cea mai bună vedere spre scena principală, cocktail bar dedicat, acces gratuit la garderobă și toalete premium). Prețul pentru un astfel de abonament este de 699 de euro. La Electric Castle există și cel mai scump bilet la un festival din România. Black Ticket costă 4.999 de euro și oferă, pe lângă toate celelalte facilități,  cazare la un hotel de cinci stele, transport dedicat, articole promoționale și o întâlnire cu echipa de organizare a festivalului. Există și bilete de o zi, care costă 119 euro. 

Ce artiști au fost anunțați. Organizatorii festivalului au anunțat deja o mulțime de nume, dintre care cele mai cunoscute sunt: The Cure, Twenty One Pilots, Teddy Swims, Chase & Status, Wet Leg, Kneecap, LP, Mochakk, Nothing But Thieves și Wilkinson. 

Summer Well (Buftea)

Summer Well, organizat în apropiere de București, este un festival cu o atmosferă mai relaxată, axat pe muzică alternativă și indie. Anul acesta se va desfășura între 7 și 9 august

Cât costă. Un abonament obișnuit  costă 425 de lei, iar un VIP PASS e 675 de lei. Festivalul vine și cu o ofertă. Două abonamente costă 800 de lei, iar prețul pentru trei este de 1.990 de lei. 

Ce artiști au fost anunțați. Nick Cave & The Bad Seeds și Charlotte Cardin sunt primele nume anunțate. 

Beach, Please! (Costinești)

Pe litoral, Beach, Please! rămâne unul dintre cele mai populare festivaluri în rândul adolescenților și tinerilor, cu nume din zona trap și rap pe afiș. 

Cât costă. Prețurile pentru un bilet de o zi sunt de 402 lei sau 504 lei,pentru acces general, în funcție de zi. Biletele VIP pentru o zi costă  1.018 lei, iar varianta Ultra VIP + Golden Circle pentru o zi ajunge la 1.273 leiAbonamentul General Access pentru toate cele 5 zile de festival costă în prezent aproximativ 999 lei, redus de la 1.249 lei. Există și varianta Early Entry, mai ieftină, de 895 de lei, dar cu condiția să intri în festival înainte de ora 17:00. Pentru un acces mai rapid în festival, abonamentul General Access Plus ajunge la 1.149 de lei, iar varianta Golden Circle, care oferă acces mai aproape de scenă, este 949 de lei. Abonamentul VIP  urcă la aproximativ 1.529 de lei, iar pachetul Ultra VIP + Golden Circle ajunge la aproximativ 2.029 de lei. Există și varianta Black Ticket, cu facilități exclusive, care costă 5.099 de lei. 

Ce artiști au fost anunțați. Printre numele deja anunțate se numără Playboi Carti, Future, Don Toliver, Tyla, Tyga și Yeat. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
digi24.ro
image
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
De ce ajunge un blindat Lynx la peste 11 milioane de euro bucata. Modelul românesc, analizat atent de Ucraina
gandul.ro
image
Ce mănâncă familiile cu longevitate ridicată, potrivit unui nou studiu
mediafax.ro
image
Fosta soție a lui Claudiu Niculescu a spus care e fotbalistul pe care-l admiră: ”Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
fanatik.ro
image
Box feminin pe scena Teatrului Excelsior: patru femei luptă pentru libertate într-o lume a bărbaților. Regizoarea Sânziana Stoican: „Toate temele spectacolului sunt extrem de actuale”
libertatea.ro
image
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns să cumpere petrol de la Moscova
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a câștigat 6 milioane de euro la loto a ajuns în scurt timp să aibă datorii de 150.000 de euro
antena3.ro
image
Bancherul care a administrat în ultimul deceniu miliardele de euro ale românilor dintr-o bancă elveţiană a plecat
zf.ro
image
Ultima zi de minivacanță vine cu temperaturi scăzute. Termometrele nu trec de 12 grade la Poiana Brașov
observatornews.ro
image
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
cancan.ro
image
În ce condiții stagiul militar poate fi considerat perioadă contributivă la pensie? Se pot da bani în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Topul celor mai scumpe oraşe din lume în 2026. Primele sunt chiar din aceeaşi ţară
playtech.ro
image
Chinul prin care a trecut Cătălin Cîrjan când a stat un an și jumătate accidentat: „Corpul nu a acceptat operația, îmi tot ieșeau firele din picior!”
fanatik.ro
image
Dieteticienii spun că regula 30-30-3 pentru sănătatea intestinului îți poate îmbunătăți digestia. Cum funcționează
ziare.com
image
Ion Țiriac a surprins: ”E cel mai mare jucător din toate timpurile, pentru că avea zero talent”
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Momentele de marketing politic ale lui George Simion ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Motivul pentru care nu poartă Donald Trump vestă anti-glonț. Răspunsul președintelui SUA a uimit pe toată lumea VIDEO
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Chinurile inimaginabile trăite de Zoe Rădulescu, copilul născut în temnițele Securității și soacra lui Eugen Sechila, apropiatul lui Călin Georgescu. O viață începută în iadul comunist
actualitate.net
image
Doliu în lumea sportului: Alex Zanardi a murit la 59 de ani. Povestea uluitoare de viață a pilotului care și-a pierdut ambele picioare
click.ro
image
Afacerea inedită cu care a dat lovitura o familie din Bihor: „Am observat o nișă în România”
click.ro
image
Au cucerit și ultimul trofeu care le lipsea! Rareș Cojoc și Andreea Matei au devenit campioni europeni la Mallorca
click.ro
Prințesa Charlotte cu Otto și Orla Instagram (1) jpg
Cel mai nou membru al familiei de Wales apare în clipul aniversar al Prințesei Charlotte
okmagazine.ro
elizabeth taylor jpeg
Desertul preferat al lui Elizabeth Taylor nu e deloc pentru toate gusturile
clickpentrufemei.ro
Tancuri sovietice, la începutul celui de-al Doilea Război Mondial (© Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost provocată și de tancurile sovietice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
image
Doliu în lumea sportului: Alex Zanardi a murit la 59 de ani. Povestea uluitoare de viață a pilotului care și-a pierdut ambele picioare

OK! Magazine

image
Cel mai nou membru al familiei de Wales apare în clipul aniversar al Prințesei Charlotte

Click! Pentru femei

image
Te simți obosită sau plină de energie? Află ce spune testul de personalitate despre tine!

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață