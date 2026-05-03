Cât costă să mergi vara asta la un festival în România și pe cine poți vedea de acei bani

Vara 2026 se anunță mai bogată ca niciodată în festivaluri. Pe lângă evenimentele deja arhicunoscute, precum Untold, Electric Castle sau Beach, Please!, se adaugă și festivalurile organizate la Nibiru, noua destinație de divertisment de pe litoral. Dar cât costă să te bucuri de o astfel de experiență? Am analizat prețurile , dar și artiștii prezenți la cele mai populare evenimente care urmează în lunile de vară, ca să știți dacă merită și unde vă încadrați cu bugetul.

UNTOLD (Cluj-Napoca)

Considerat unul dintre cele mai renumite festivaluri din Europa, Untold va avea loc anul acesta în perioada 6-9 august.

Cât costă. În această etapă a vânzărilor, prețul biletelor pornește de la 792 de lei, pentru un abonament General Acces de patru zile, în cazul celor care au sub 25 de ani. Pentru cei care depășesc această vârstă, prețul abonamentului crește la peste 1.000 de lei.

Cei care vor să se bucure de o experiență VIP trebuie să plătească pe măsură. Un abonament de patru zile care oferă acces în zona backstage a uneia dintre scene, pentru o experiență aproape de artiști, costă 1.928 de lei. Un abonament VIP Acces Pass, care include, potrivit organizatorilor, acces pe o platformă cu vizibilitate premium, acces dedicat în festival și facilități exclusive costă 2.259 de lei. Cel mai scump este abonamentul VIP Ultimate Experience, care oferă, pe lângă cele menționate anterior acces în lounge-uri private și la petrecerile private UNTOLD, concierge dedicat, tururi exclusive în festival, gift bag și masă cu băuturi incluse. Prețul: 14.532 de lei.

Ce artiști au fost anunțați. Cap de afiș în acest an sunt Sting și Zara Larrson. Printre artiștii deja anunțați se mai numără și Flo Rida, Swa Lee, Lewis Capaldi, The Chainsmokers și Lost Frequencies.

Kapital (București)

Kapital este un festival organizat în Capitală, pe Arena Națională, și este gândit ca un eveniment urban de mari dimensiuni. Ediția din acest an, a doua, va avea loc între 3 și 5 iulie. Evenimentul înlocuiește Neversea, care s-a desfășurat timp de mai mulți ani la Constanța.

Cât costă. Prețul unui abonament General Acces, pentru zile, este de 426 de lei pentru cei care au sub 25 de ani. Pentru ceilalți, crește până la 498 de lei. Iar abonamentul VIP, care include accesul pe o platformă cu vizibilitate premium, baruri dedicate și facilități exclusive ajunge la 1.000 de lei.

Ce artiști au fost anunțați. Până acum organizatorii nu au făcut public niciun nume.

Galaxia și Retrograd (Nibiru)

Galaxia și Retograd sunt cele mai noi festivaluri din acest an și se vor desfășura la Nibiru, noua destinație de divertisment de pe litoral. Galaxia (17-19 iulie) este orientat spre muzică raggaeton, latino, dar și pop, în timp ce Retrograde (28-30 august) va aduce pe scenă numele care făceau furori pe plan internațional la începutul anilor 2000. Pe lângă cele două evenimente, tot la Nibiru va avea loc și K Pop Days (1-2 august), un eveniment dedicat fanilor muzicii pop coreene.

Cât costă. Prețul pentru un bilet de o zi la Galaxia sau Retrograde este acum 125 de lei. Un abonament General Acces de trei zile costă 314 lei, iar unul Golden Circle, care oferă acces în fața scenei e 599 de lei. Prețul pentru abonamentul VIP (acces pe platforma VIP, bar dedicat și posibilitatea de a rezerva o masă) este de 1.019 lei. Festivalul are și o platformă Ultra VIP, iar prețul pentru un abonament aici este de 1.274 de lei.

Ce artiști au fost anunțați. La Galaxia vor urca pe scenă, potrivit organizatorilor, Ozuna, Nicky Jam, Hugel, Clean Bandit și Inna. â

Numele anunțate pentru Retrograde sunt: Timbaland, Busta Rhymes, Fat Joe, Ja Rule, Keri Hilson și Eve.

Pentru K Pop Days nu a fost anunțat deocamdată niciun nume.

Electric Castle (Bonțida)

Electric Castle se desfășoară în zona Castelului Banffy de la Bonțida și combină muzica live cu o experiență culturală complexă. Anul acesta se va desfățura între 16 și 19 iulie.

Cât costă. Prețurile pentru acest festival sunt afișate în euro. Astfel, un abonament Youth Pass - Under 25 costă 139 de euro, unul General Pass e 250 de euro, iar cei care își doresc și asigurare trebuie să plătească 270 de euro. Pentru un abonament VIP, prețul este de 350 de euro fără asigurare și de 370 cu asigurare. Există și abonamente Ultra VIP, despre care organizatorii spun că asigură cea mai bună vedere spre scena principală, cocktail bar dedicat, acces gratuit la garderobă și toalete premium). Prețul pentru un astfel de abonament este de 699 de euro. La Electric Castle există și cel mai scump bilet la un festival din România. Black Ticket costă 4.999 de euro și oferă, pe lângă toate celelalte facilități, cazare la un hotel de cinci stele, transport dedicat, articole promoționale și o întâlnire cu echipa de organizare a festivalului. Există și bilete de o zi, care costă 119 euro.



Ce artiști au fost anunțați. Organizatorii festivalului au anunțat deja o mulțime de nume, dintre care cele mai cunoscute sunt: The Cure, Twenty One Pilots, Teddy Swims, Chase & Status, Wet Leg, Kneecap, LP, Mochakk, Nothing But Thieves și Wilkinson.

Summer Well (Buftea)

Summer Well, organizat în apropiere de București, este un festival cu o atmosferă mai relaxată, axat pe muzică alternativă și indie. Anul acesta se va desfășura între 7 și 9 august.

Cât costă. Un abonament obișnuit costă 425 de lei, iar un VIP PASS e 675 de lei. Festivalul vine și cu o ofertă. Două abonamente costă 800 de lei, iar prețul pentru trei este de 1.990 de lei.

Ce artiști au fost anunțați. Nick Cave & The Bad Seeds și Charlotte Cardin sunt primele nume anunțate.

Beach, Please! (Costinești)

Pe litoral, Beach, Please! rămâne unul dintre cele mai populare festivaluri în rândul adolescenților și tinerilor, cu nume din zona trap și rap pe afiș.

Cât costă. Prețurile pentru un bilet de o zi sunt de 402 lei sau 504 lei,pentru acces general, în funcție de zi. Biletele VIP pentru o zi costă 1.018 lei, iar varianta Ultra VIP + Golden Circle pentru o zi ajunge la 1.273 lei. Abonamentul General Access pentru toate cele 5 zile de festival costă în prezent aproximativ 999 lei, redus de la 1.249 lei. Există și varianta Early Entry, mai ieftină, de 895 de lei, dar cu condiția să intri în festival înainte de ora 17:00. Pentru un acces mai rapid în festival, abonamentul General Access Plus ajunge la 1.149 de lei, iar varianta Golden Circle, care oferă acces mai aproape de scenă, este 949 de lei. Abonamentul VIP urcă la aproximativ 1.529 de lei, iar pachetul Ultra VIP + Golden Circle ajunge la aproximativ 2.029 de lei. Există și varianta Black Ticket, cu facilități exclusive, care costă 5.099 de lei.

Ce artiști au fost anunțați. Printre numele deja anunțate se numără Playboi Carti, Future, Don Toliver, Tyla, Tyga și Yeat.